Iğdır'da Aşura Matem Merasimi Binlerce Kişiyle Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Aşura Matem Merasimi Binlerce Kişiyle Gerçekleştirildi

25.06.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitleri için düzenlenen Aşura matem merasimine binlerce kişi katıldı. Vali, milletvekili ve diğer yetkililerin de yer aldığı törende birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anıldığı Aşura matem merasimi bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği'nce düzenlenen etkinlikle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anıldı. Aşura matem merasimine bu yıl da binlerce kişi katılDI.

Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen matem törenine Iğdır Valisi Fırat Taşolar, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve çok sayıda kamu kurumu temsilcisi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz yaptı. Ulusöz konuşmasında, "Bugün Hz. Hüseyin sevdalılarının yas ve matem günüdür. Ehlibeyit'e dost olmak gerekir. Kerbela'dan sonra mezhep kalmadı; iki şey kaldı. Biri Yezid, diğeri Hz. Hüseyin ve Ehlibeyit'tir. Biz de Ehlibeyit'i seçtik. Birlik içinde olalım, birliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Müslüman olan bir toplum, Peygamber Efendimizin torununa eziyet ederek onu öldürebilir mi? Allah gerekeni yapacaktır" dedi.

Iğdır'da bugün sadece bir matem günü değil, aynı zamanda birlik, direniş ve adaletin sembolü olarak kabul ediliyor.

Aşura matem merasimleri, duaların ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Kültür, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Aşura Matem Merasimi Binlerce Kişiyle Gerçekleştirildi - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Fenerbahçe’de Kante depremi Kabul etmezse yollar ayrılacak Fenerbahçe'de Kante depremi! Kabul etmezse yollar ayrılacak

15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 16:06:22. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Aşura Matem Merasimi Binlerce Kişiyle Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.