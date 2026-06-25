Iğdır'da Aşura Matem Merasimi Binlerce Kişiyle Gerçekleştirildi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anıldığı Aşura matem merasimi bu yıl da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği'nce düzenlenen etkinlikle Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin anıldı. Aşura matem merasimine bu yıl da binlerce kişi katılDI.

Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen matem törenine Iğdır Valisi Fırat Taşolar, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve çok sayıda kamu kurumu temsilcisi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda açılış konuşmasını Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz yaptı. Ulusöz konuşmasında, "Bugün Hz. Hüseyin sevdalılarının yas ve matem günüdür. Ehlibeyit'e dost olmak gerekir. Kerbela'dan sonra mezhep kalmadı; iki şey kaldı. Biri Yezid, diğeri Hz. Hüseyin ve Ehlibeyit'tir. Biz de Ehlibeyit'i seçtik. Birlik içinde olalım, birliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Müslüman olan bir toplum, Peygamber Efendimizin torununa eziyet ederek onu öldürebilir mi? Allah gerekeni yapacaktır" dedi.

Iğdır'da bugün sadece bir matem günü değil, aynı zamanda birlik, direniş ve adaletin sembolü olarak kabul ediliyor.

Aşura matem merasimleri, duaların ardından sona erdi.