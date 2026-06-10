Iğdır'da Banka Kuyrukları Uzadı - Son Dakika
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Iğdır'da Banka Kuyrukları Uzadı

10.06.2026 18:01
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Halk Bankası'na yapılan sosyal yardımlar nedeniyle Iğdır'da uzun kuyruklar oluştu, mağduriyetler arttı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı, dul, yetim, engelli ve çocuk yardımı ödemelerinin yapılmasına ilişkin sistemde yaşanan değişiklik sonrası Iğdır'da vatandaşlar Halk Bankası şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Daha önce PTT aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal yardım ödemelerinin Halk Bankası üzerinden yapılmaya başlanması nedeniyle vatandaşlar yeni kart almak, hesap açtırmak ve şifre işlemlerini gerçekleştirmek için bankalara akın etti. Özellikle sabahın erken saatlerinden itibaren banka önünde oluşan yoğunluk dikkati çekti.

Sırada bekleyen vatandaşlar, uzun kuyrukların mağduriyet oluşturduğunu belirterek, işlemlerin diğer kamu bankalarına da dağıtılması gerektiğini ifade etti. Iğdır'da faaliyet gösteren diğer kamu bankalarının da sürece dahil edilmesi halinde yoğunluğun azalacağını savunan vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

"MİLLET PERİŞAN OLMUŞ"

Kuyrukta bekleyen bir vatandaş yaşanan duruma tepki göstererek, şunları söyledi:

"Her gün burada büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Önceden işlemler PTT'de yapılıyordu. Şimdi Halk Bankası'na devredilmiş. Millet perişan olmuş. Devletin üç bankası varken işlemler neden tek bankada toplanıyor? Çocuk yardımı, sosyal yardım ve yaşlı maaşı alanlar burada kart çıkarıyor, şifre değiştiriyor. Bu yüzden kuyruklar uzayıp gidiyor."

Vatandaşlar, özellikle yaşlı ve engelli bireylerin saatlerce sıra beklemek zorunda kaldığını belirterek, yoğunluğun azaltılması için ek personel görevlendirilmesini ve işlemlerin farklı kamu bankalarına dağıtılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Banka Kuyrukları Uzadı - Son Dakika

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