Iğdır'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, sürücüler Küllük ve Çalpala'da zorlandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Küllük ve Çalpala köyü civarında etkili olan yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Iğdır'ın Küllük ve Çalpala köyü civarında yaşanan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğündeki dolu, görenleri şaşkına çevirdi. Kısa sürede etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağış sırasında ortaya çıkan görüntüler, dolu tanelerinin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yağışın, tarım alanlarında herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.