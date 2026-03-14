Iğdır\'da Dünya Kudüs günü programı: İsrail ve ABD\'ye tepki

Iğdır'da Ehlibeyt Alimleri Derneği tarafından düzenlenen Dünya Kudüs Günü programında çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Programda İsrail ve ABD'ye tepki gösterilirken, hava saldırısında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney için anma gerçekleştirildi.

Iğdır'da, Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği tarafından Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde "Dünya Kudüs Günü ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi. Programa çok sayıda Iğdırlı katıldı. Etkinlikte Filistin'e destek mesajları verildi. Katılımcılar, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Programda ayrıca, İran'ın dini lideri Ali Hamaney için de anma gerçekleştirildi. Katılımcılar, Hamaney için dua ederken, Filistin ve İran'da hayatını kaybedenler de yad edildi.

Program boyunca İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atılırken, Filistin halkına destek mesajları verildi. Etkinlik yapılan duaların ardından sona erdi. - IĞDIR