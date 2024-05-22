Iğdır'da Engelliler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Iğdır'da Engelliler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı

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Iğdır'da zihinsel ve bedensel engelliler için düzenlenen temsili askerlik eğitiminde, engelliler Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etti. Duygulu anların yaşandığı törende aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu. Törene katılan yetkililer, engellilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

22.05.2024 14:00
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 6 engelli bir günlük temsili askerlik heyecanı yaşadı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığ'ında temsili olarak temel askerlik eğitimi alan zihinsel ve bedensel engelliler için yemin töreni düzenlendi. Bir günlük eğitimde asker kıyafeti giyen engelliler, Türk bayrağı ve silaha el basarak yemin etmenin ve terhis olmanın sevincini yaşadı.

Duygulu anların yaşandığı törende aileler çocuklarının sevincine ortak oldu.

Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, törende yaptığı konuşmada, Anayasa'nın 72'nci maddesini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Askerlik mükellefiyeti; asker-millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk ulusu için bir onur vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömür boyu taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti jandarması saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için bir araya gelen engelli vatandaşlarımız, heyecan ve coşku ile askeri üniformalarını giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşınızda gurur ve onurla durmaktadırlar. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken bir görevdir. Sizler bu üniforma ve birazdan edeceğiniz kutsal askerlik yemini ile tam bir asker olacaksınız. Bugün sizlere, kısa da olsa, kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz."

Törende yemin eden gençler yetkililere teşekkür ettiler. Programa Vali Ercan Turan, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Cavit Tütüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Emniyet Müdürü Erden Sakarya, Jandarma komutanı Nihat Özkök ve engellilerin yakınları katıldı.

Iğdır\'da Engelliler Temsili Askerlik Heyecanı Yaşadı
Kaynak: ANKA

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