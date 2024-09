Iğdır\'da Gaziler Günü Anma Töreni

Yerel

19 Eylül Gaziler Günü'nden dolayı Iğdır Belediye Bahçesi Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

Iğdır Belediye Bahçesi Atatürk Anıtı önünde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle anma programı yapıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program, Iğdır Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz'in konuşması ile devam etti. Akdeniz konuşmasında şehit ve gazilere olan minnet borçlarını ödeyemeyeceklerini belirterek, "Türk milleti nice çok savaş yapmış, nice çok şehit ve gazi vermiştir. Ölürsem şehit kalırsam gazi; ölürüm diyen kahraman milletimizin bekası için vatanımızın her karış toprağında kanıtını akıtan kahraman gazilerimizin ve can veren şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak, onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevimizdir" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Iğdır Şubesi Başkanı Orhan Severli ise, "Gaza ruhu vatan ile birlikte anılan, asırlardır bu topraklarda solmayan bir bayraktır. Bu topraklarda atılan her adım, alınan her nefes gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesindedir" dedi. - IĞDIR