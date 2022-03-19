Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı

19.03.2022 11:28

Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladıIĞDIR Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı

IĞDIR Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Iğdır' kar yağışı yeniden başladı. İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan Martta da etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimler başta olmak üzere bölge genelinde devam ediyor. Yağan kar yağışı ile birlikte Iğdırlılar sabaha kar ile uyandı. Iğdırlılar kışın kar yağmaması ve geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle bu yıl umudunu Mart ayında yağan yağışa bıraktı. İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsalda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı
Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı
Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı

YORUMLAR
500
İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Bandırma'da kar etkili oldu Bandırma'da kar etkili oldu

Meteoroloji, Yağan, Iğdır, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 İşgal sonrası ilk canlı yayında bir anda ortadan kaybolunca herkes şaşırdı! Putin, teknik kesinti kurbanı oldu
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
11:20 Rus kozmonotlar Ukrayna renkli tulumlarla uzaya gitti: Destek mi, hakimiyet vurgusu mu?
11:15 Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu
11:14 Simgelerin köprüsü: Çanakkale 1915! İşte o simgeler ve anlamları
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:36:39. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement