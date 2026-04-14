Iğdır'da Kayısı Üreticileri Don Tehlikesine Karşı Nöbet Tutuyor

Haber: Serdar ÜNSAL

Iğdır'da kayısı üreticileri, etkili olması beklenen zirai don tehlikesine karşı bahçelerinde gece nöbeti tuttu. Meteoroloji uyarıları sonrası çiftçiler, çiçek açan ağaçları korumak için gece 02.00–05.00 saatleri arasında saman yakıp dumanlama yöntemi uyguladı. Üreticiler, geleneksel yöntemlerle ürünlerini dondan korumaya çalışırken, diğer ütercilere de kullanılan yöntemin kullanılması için çağrı yaptı.

Üreticilerden Töbet Turan, Tarım Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından harekete geçtiklerini belirterek şunları söyledi:

"Gece saat 02.00 sularında bahçelerimize geliyoruz. Dedelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi dumanlama sistemiyle meyvelerimizi dondan kurtarmaya çalışıyoruz. Samanları yakmaya başladık, inşallah ürünlerimizi koruyacağız."

Kasımcan köyünde üretim yapan Arslan Turan ise yöntemin geçmişten bugüne kullanıldığını vurgulayarak, "Sabahın 03.00 ile 05.00 saatleri arasında tütsüleme yaparak donun etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Bu yöntem büyüklerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de faydasını görürüz." dedi.

Yıllardır uygulanan ateş yakma ve dumanlama yöntemi, bölgede zirai donla mücadelede en yaygın yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Üreticiler, büyük emek verdikleri kayısı bahçelerini koruyabilmek için gece boyunca nöbet tutmaya devam ediyor. Çiftçiler, benzer süreçlerde tüm üreticilere benzer önlemlerin uygulanmasını da tavsiye ettiler.