Iğdır\'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da düzenlenen anma programında Kerbela şehitleri anıldı.

Iğdır'da muharrem ayının 9. gecesi olarak kabul edilen Tasua Gecesi'nde Kerbela şehitleri için dualar edildi. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1386. yılı dolayısıyla Zübeyde Hanım Bulvarı'nda Aşura Meydanı kuruldu. Şehir merkezi, ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar meydanda toplandı. Sinezenlerin de yer aldığı programda, kurulan çadırlarda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Anma etkinlikleri, yarın düzenlenecek olan aşura merasimi ile devam edecek. - IĞDIR