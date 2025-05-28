Iğdır'da rüşvet soruşturması: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

IĞDIR - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında aralarında adliye çalışanların da olduğu ve gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında çeşitli delillere ulaşıldığı ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerin, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yargı sürecine dahil edileceği bildirildi.