Iğdır'da Sarı Altın Hasadı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Sarı Altın Hasadı Başladı

Iğdır'da coğrafi işaretli kayısıların hasadı başladı. Toplanan kayısılar kalitesine göre yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderiliyor. Kayısı tüccarı Erdal Savaş, kayısıların soğuk hava deposunda bekletildikten sonra yurt dışına ihraç edildiğini belirtti. Iğdır kayısısı, kalitesi ve lezzetiyle tanınmaktadır. Bu yılki hasadın geçen yıla göre az olduğu ancak kaliteli ürünler olduğu ifade edildi. İhracatçılar, bu yıl 10 bin ton kayısı ihracatı yapmayı planladıklarını söyledi. Iğdır, Türkiye'nin en çok kayısı üretimine sahip dördüncü il konumundadır.

17.06.2024 14:04
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 'sarı altın' adı verilen coğrafi işaretli kayısıların hasadı başladı.  Kayısı tüccarı Erdal Savaş, "Kayısı hasadına başladık. Iğdır kayısısı sofralıktır. Toplanan kayısılar soğuk hava deposunda bekletiliyor. Daha sonra yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi.

Iğdır'da kayısı hasadı başladı. Toplanan kayısılar kalitesine ve boyutuna göre yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderilirken, hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

'Tokaloğlu veya Iğdır kaysısı' olarak satılan kayısıların, bu sene bahçe fiyatı 35 ile 40 liradan başlıyor. Kayısı tüccarı ve ihracatçısı Erdal Savaş şunları söyledi:

"Kayısı hasadına başladık. Bu yılki kayısı hasadımız geçen yıla göre daha az. Ancak kaliteli ürünlerimiz. Topladığımız ürünleri Rusya, Azerbaycan, Gürcistan gibi devletlere ihraç ediyoruz. Toplanan kayısılar soğuk hava deposunda bekletiliyor. Daha sonra yurt dışına ihraç ediyoruz, termokinli araçlarla.  Iğdır kayısısı sofralıktır. Malatya kayısısının adı, Iğdır kaysısının tadı var. Iğdır kayısısı her derde devadır, C vitaminidir. Iğdır kayısısını bilen bilir Bu işin ekonomiye katkısı çoktur. döviz getirir."

İhracat yapan vatandaş "Bu sene kayısı rekoltelerimiz çok güzel. Kayısıları yurt dışına gönderiyoruz. Biz arkadaşlarla 2 bin ton ihracat yapmayı planlıyoruz diğer ihracatçıları da göz önüne alırsak bu sene 10 bin ton ihracat gerçekleşir" dedi.

Iğdır Tarım İl Müdürü Ahmet Tingiş ise kayısı üretimi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Iğdır'da meyvecilik gelişiyor... İlimizde sofralık kaysı çeşidi üretilmektedir. Ülkemiz yaklaşık 750 bin tonluk üretim miktarı ile dünya kayısı üretiminde yüzde 20'lik payla ilk sırada yer alırken, İlimiz de ülkemizdeki kayısı üretiminde yıllık ortalama 40 bin ton kayısı üretimi ile ülkemizin en çok kayısı üretimine sahip dördüncü il konumunda yer almaktadır. Iğdır Kayısısı (Şalağı), dünyaca ünlü olan ve sadece Iğdır yöresinde yetişen bu kayısı türünün şekli eliptik olup simetrik bir yapıya sahiptir. Çekirdekleri uzun şeritli ve tatlı olduğundan kuruyemiş olarak tüketilebilir. Erkenci bir çeşit olduğundan Haziran ayının son haftasında olgunlaşmaya başlar. Iğdır'ın en yaygın kayısı türü olan Şalak çeşidinin birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bu sene Üretim 40 bin tonu civarında olur."

Kaynak: ANKA

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