Iğdır’da şehit er Ziya Koparan için askeri tören düzenlendi - Son Dakika
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Iğdır’da şehit er Ziya Koparan için askeri tören düzenlendi

Iğdır’da şehit er Ziya Koparan için askeri tören düzenlendi
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ziya Koparan, 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Şehidin naaşı, dualar ve askeri tören eşliğinde Iğdır Havalimanı'na götürülerek helikopterle memleketine gönderildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ziya Koparan, 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Şehidin naaşı, dualar ve askeri tören eşliğinde Iğdır Havalimanı'na götürülerek helikopterle memleketine gönderildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesi TİGEM arazisinin 20. kilometresi mevkisinde meydana gelen kazada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ziya Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Erzincan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 5. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Müftüsü Zahit Demirel ve İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden katıldı.

Törende şehit Ziya Koparan'ın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Cenaze töreninin ardından şehit Ziya Koparan'ın naaşı Iğdır Havalimanı'na götürüldü. Koparan'ın naaşı, buradan helikopterle memleketi Hakkari'ye uğurlandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır’da şehit er Ziya Koparan için askeri tören düzenlendi - Son Dakika

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