Iğdır'da Süs Havuzuna Tehlikeli Serinleme - Son Dakika
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Iğdır'da Süs Havuzuna Tehlikeli Serinleme

Iğdır\'da Süs Havuzuna Tehlikeli Serinleme
04.08.2025 10:57
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Iğdır'da 40 derece sıcaklıkta çocuklar, elektrikli süs havuzuna girmekte riskleri hiçe saydı.

Iğdır'da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte serinlemek isteyen çocuklar, tehlikeyi hiçe sayarak Şube Sokak'ta bulunan süs havuzuna girdi. Derinliği yaklaşık 30 santimetre olan ve içerisinde elektrik kablolarının bulunduğu süs havuzu, çocuklar için ciddi riskler taşımasına rağmen yoğun ilgi gördü. Uyarı levhalarına ve yasağa rağmen balıklama suya atlayan çocuklar, sıcak havanın etkisinden bir nebze olsun kurtulmaya çalıştı. Süs havuzuna giren çocuklar; "Hava çok sıcak geldik burada suya girdik. Deniz yok havuz 250 TL ona da paramız yok dedi" dedi. Havuzdan çıkan çocuklar havuz yanında güneşlenmeyi de ihmal etmediler. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Süs Havuzuna Tehlikeli Serinleme - Son Dakika

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