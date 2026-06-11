Iğdır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Iğdır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

11.06.2026 17:20
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Iğdır'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri sevk edildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Iğdır kent merkezi Vali Konağı yolunda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 45 EK 216 plakalı otomobil ile 76 AAU 695 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Trafik, Iğdır, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İsmail Evren Toy İsmail Evren Toy:
    yine bir kaza olmuş dört yaralı var. insanlar hız sınırlarına uymuyor dikkat etmiyor. trafik ceza sistemi de pek caydırıcı değil zaten. umarım yaralılar iyileşir 0 0 Yanıtla
  • Nezih Erdal Nezih Erdal:
    bu kadar kazayı görmek üzücü yaralı olan insanların yanında düşün araçlardaki hayvanlar da varsa onlar ne kadar korkmuş olur şoförler biraz daha dikkatli olmalı 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Baycan Ahmet Baycan:
    bizim zamanımızda böyle kazaların yarısı olmazdı çünkü insanlar hızlı gitmezdi yolda kimse acele etmezdi şimdi herkes yarışıyor sanki formula bir pilotu olmuş gibi bir de telefona bakanlar var telefonlarını bırakmıyorlar arada kaza olacak tabii 0 0 Yanıtla
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