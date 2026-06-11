Iğdır'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ahmet Baycan:

bizim zamanımızda böyle kazaların yarısı olmazdı çünkü insanlar hızlı gitmezdi yolda kimse acele etmezdi şimdi herkes yarışıyor sanki formula bir pilotu olmuş gibi bir de telefona bakanlar var telefonlarını bırakmıyorlar arada kaza olacak tabii