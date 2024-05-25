Iğdır'da Yağmur ve Dolu Meyve Bahçelerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Iğdır'da Yağmur ve Dolu Meyve Bahçelerine Zarar Verdi

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Iğdır'da 4 gündür devam eden yağmur ve dolu yağışı, köylerde meyve bahçeleri ve buğday tarlalarına zarar verdi. Iğdır Valiliği, hala devam eden yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

25.05.2024 17:42
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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır'da 4 gündür devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiyor. Dolu yağışı, bazı köylerde meyve bahçeleri ve buğday tarlalarına zarar verdi.

Iğdır'da aniden başlayan yağmur ve dolu özellikle köylerde etkili oldu. Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerine yağan dolu, meyve bahçeleri ve buğday tarlalarına zarar verdiği bildirildi.

Iğdır Valiliğinden, "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kars ve Ağrı çevrelerinde, Iğdır'ın yüksek  kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.

Iğdır\'da Yağmur ve Dolu Meyve Bahçelerine Zarar Verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Yağmur ve Dolu Meyve Bahçelerine Zarar Verdi - Son Dakika

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