Iğdır FK 1. Lig'e çıktı, Iğdır sokağa döküldü - Son Dakika
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Yerel

Iğdır FK 1. Lig'e çıktı, Iğdır sokağa döküldü

TFF 2. Lig Play-off Yükselme maçında 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Iğdır FK, adını 1. Lig'e yazdıran son takım oldu. Maç sonucuyla birlikte Iğdır'da vatandaşlar sokağa döküldü. Taraftarlar, takımlarının galibiyetini havai fişekler ve araçlarıyla kutladı. Vatandaşlar, bu anı çok beklediklerini ve Süper Lig'e de çıkmak istediklerini belirtti.

02.06.2024 23:23
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- Iğdır FK 1. Lig'e çıktı Iğdır sokağa döküldü

IĞDIR - TFF 2. Lig Play-off Yükselme maçında 1461 Trabzon'u 1-0 yenen Iğdır FK, adını 1. Lig'e yazdıran son takım olurken maç sonucu ile beraber Iğdır'da vatandaşlar sokağa döküldü.

Bu sezon aldığı sonuçlarla TFF 2. Lig'de play-off finaline yükselen 1461 Trabzon ile Iğdır FK, Sivas'ta karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlı ekip rakibini 1-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve adını 1. Lig'e yazdıran son takım oldu. Iğdır FK oyuncuları, yönetim ve Sivas'a giden taraftar Sivas'ta sevinirken maç sonucu ile beraber Iğdır'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Şehrin birçok noktasında bir araya gelen taraftarlar takımlarının galibiyetini havai fişekler ve araçlarıyla turlayarak kutluyor. Vatandaşlar bu anı çok beklediklerini ve Süper Lig'e de çıkmak istediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

1461 Trabzon, Iğdır, Futbol, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır FK 1. Lig'e çıktı, Iğdır sokağa döküldü - Son Dakika

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