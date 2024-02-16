Iğdır Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Iğdır Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Serhat Teknopark ile Türkiye'nin en önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olan TÜBİTAK Marmara Teknokent arasında önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldı.
Iğdır Üniversitesi, ilimizin ve bölgemizin AR-GE ihtiyaçlarının hayata geçmesi açısından oldukça önem taşıyan Serhat Teknopark'ın gelişimi doğrultusunda önemli atılımlar yapmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Serhat Teknopark ile uluslararası alanda güçlü bir iş birliği ağına sahip ve başarılı Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çeken TÜBİTAK Marmara Teknokent arasında önemli bir protokole imzalandı.
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Serhat Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar ve Mermara Teknokent Genel Müdürü Mehmet Ali Okur arasında imzalanan protokol ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.
Protokol kapsamında, Marmara bölgesinde yer alan Marmara Teknokent'teki firmaların veya sanayi kuruluşlarının Serhat Teknopark ile ortak projeler yürütebilmesinin önü açılıyor.
Ayrıca proje faaliyetleri, destek programlarından yararlanma hizmetleri, fikri sınai mülkiyet haklarının yönetimi ve lisanslama hizmetleri gibi konularda karşılıklı iş birliği yapılmasına olanak tanınıyor.
"Bölgesel ve Ulusal Ölçekte Üniversite-Sanayi İş Birliğini Geliştirmeyi Hedefliyoruz"
Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Alma, iş birliği protokolünün üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeyi ve teknoloji transferi faaliyetlerini desteklemeyi amaçladığına dikkat çekti.
Rektör Alma, "Üniversite-sanayi iş birliğinin en önemli örneklerinden birini hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Serhat Teknopark ve Marmara Teknokent arasında imzalanan bu protokol, hiç şüphesiz ülkemizin teknolojik gelişimine büyük katkılar sağlayacak. Üniversitelerimizin Ar-Ge kapasitesini sanayiyle buluşturarak, yenilikçi ve rekabetçi çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliği ile öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla destek sağlayacak, teknoloji transferini hızlandıracak ve girişimcilik ekosistemini güçlendireceğiz." dedi. - IĞDIR
Son Dakika › Yerel › Iğdır Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Teknokent Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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