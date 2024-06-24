Iğdır Valisi Turan, Turistik Tarihi Güzellikleri Geliştirmek İçin Çalışıyor

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır'ın turistik tarihi güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak için köy gezilerini sürdürüyor. Turan, "Tuzluca ilçesi bizim turizm potansiyeli olan bir ilçemiz. Buralarda kamp alanları oluşturacağız. Yol, su elektrik sıkıntılarını gidereceğiz. Konaklama merkezleri oluşturacağız" dedi.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nın yüksek kesimli bölgelerinin, doğa turizmine tamamen açılması amaçlanıyor. Bu kapsamda 2 bin 500 rakımdaki Korhan Meteor Çukuru'nun bilinirliğinin sağlanması için Valilik çalışma başlattı. Iğdır valisi Ercan Turan, Iğdır'a bağlı Tuzluca ilçesinde bulunan ve içerisinde yüzen adacıkların yer aldığı 1500 rakımlı Üçkaya Gölü'nü ziyaret ederek köy muhtarından bilgi aldı. Vali Turan köylülerin göl çevresine istedikleri yolun yapılması için İl Özel İdare Müdürüne ve Tuzluca kaymakamına talimat verdi.

"Konaklama merkezleri oluşturacağız"

Vali Ercan Turan şunları söyledi:

"Şu anda Ağrı Dağı eteklerindeyiz. Ağrı Dağı'nın yüzde 65'i Iğdır sınırlarındadır. Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Iğdır'ın turizm açısından gelişmesi için çalışma başlattık. Serdarbulak ve Korhan Yaylasına su getireceğiz ve turizme açmak için çalışıyoruz. Ekerek diğer adıyla Üçkaya Köyü tam bir doğa harikası yer. Gölün karşısındaki bu tepe Turan Tepesi. Burada seyir terasları ve kamp alanları oluşabilir, manzarası çok güzel. Tuzluca ilçesi bizim turizm potansiyeli olan bir ilimiz. Buralarda kamp alanları oluşturacağız. Yol, su elektrik sıkıntılarını gidereceğiz. Konaklama merkezleri oluşturacağız."

Köy sakinlerinden Efkan Otay, "Biz bu göle yüzlerce sazan balığı yavrusu bıraktık büyüdüler. Sırtımızda yem getirip atıyoruz. Yaklaşık 500- 600 metre sırtımızda yem taşıyoruz. Bunun için yol ve elektrik ihtiyacımız var. Burada yetişen balıkları iç piyasaya satmayı planlıyoruz. 40 kilogram ağırlıkta balık yetişiyor. Yalnız sıkıntılarımız var. Göle gidiş yolu yok Vali beye bildirdik şimdilik geçici bir yol yapmaya çalışıyorlar, buraya elektrik çekilmesi gerekmektedir" dedi.

Köy Muhtarı Bülent Otay, "Köyümüz çok güzel, gölümüz var, köyümüz suyu, cevizi, kaysısı, elması ile meşhurdur. İnsanlar gelsinler bu güzellikleri görsünler. Misafirimiz olsunlar. Havası serin Iğdır'ın sıcağından kurtulmak isteyenleri köyümüze bekliyoruz serin gezilecek yaşanılacak doğa harikası bir yer" diye konuştu.