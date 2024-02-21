İHA, Ankara'da düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldü - Son Dakika
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İHA, Ankara'da düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldü

İHA, Ankara\'da düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldü

Ankara'da düzenlenen Merhamet ve Emek Ödül Töreni'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) ödüle layık görüldü. Törende ödülü alan İHA temsilcisi Salih Hüdaverdi, teşekkürlerini iletti.

21.02.2024 22:29
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İhlas Haber Ajansı (İHA), Ankara'da 5'incisi düzenlenen Merhamet ve Emek Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldü.

Ankara'da 5'incisi düzenlenen Merhamet ve Emek Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni öncesinde konuklar müzik eşliğinde kokteyle katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende İHA da ödül aldı. İhlas Haber Ajansı'nı temsilen ödülü alan Salih Hüdaverdi, "Kurumum adına buraya davet edildiğimiz ve böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese sağ olun diyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İHA, Ankara'da düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldü - Son Dakika
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