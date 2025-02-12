İHA, Antalya Basın Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı - Son Dakika
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İHA, Antalya Basın Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı

İHA, Antalya Basın Ödülleri\'nde İki Ödül Kazandı

İhlas Haber Ajansı, 2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri'nde iki ödül kazanarak başarılı oldu.

12.02.2025 13:15
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri'nde İhlas Haber Ajansı (İHA), En İyi Televizyon Haberi ve Spor Fotoğrafı kategorilerinde ödüle layık görüldü.

AGC 2024 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında dereceye giren eserler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Mustafa Arslan başkanlığındaki yarışma jürisi, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sami Tolga Adanalı, Anadolu Ajansı Yurt Haberleri Müdür Yardımcısı Eda Ünlü Özen, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Recep Çınar ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akpolat'tan oluştu. Jüri, 108 eserden 19 esere ödül verdi.

"Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet vericidir"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, "Birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerimiz son derece titiz bir çalışma neticesinde yılın gazetecilerini seçmişlerdir. Türk basınının en prestijli ödüllerinden olan Antalya Basın Ödülleri'nde 108 eser yarışmıştır. Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet vericidir" dedi.

İHA'ya 2 ödül

Yarışmada İHA muhabirlerinden Süleyman Ekin, En İyi Televizyon Haberi kategorisinde 'Namazı Kaçıran Cemaat Saldırganı Taşla Kovaladı' adlı haberle ödüle layık görüldü. Jüri üyeleri, Ekin'in ödül aldığı eserin görselliğe dayalı televizyon haberciliğinde toplumun ilgisini, merakını ekrana toplayabilecek nitelikte olması sebebiyle ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Yılın En İyi Spor Fotoğrafı kategorisinde ise İHA muhabiri Suat Metin, 'Gole Bakış' adlı fotoğrafıyla ödüle layık görüldü. Jüri üyeleri, Metin'in ödül aldığı eserin savunma oyuncusunun çabası, kalecinin çaresizliği ve topun ağlarla buluşmasını tek karede anlattığına dikkat çekti. Diğer kategorilerde ödül alan gazeteciler ise şöyle açıklandı:

"Yazılı basında yılın gazetecileri kategorisinde haber dalında Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün-Kaçak Turizm, Araştırma- İnceleme dalında Hürses Gazetesi'nden Ayla Çekiç, 'Bu Bir İhbardır/YİKOB'dan Masallar/Sorumlular Ceza Alana Kadar Durmayacağız', Röportaj dalında Akdeniz Manşet Gazetesi'nden Arzu Yavuz, 'Hedefi Antalya'yı Yeşilçam'a Çevirmek', Köşe Yazısı Antalya Ekspres Gazetesi'nden İhsan Coşkun 'İSİAS' eseriyle, Spor Haberi'nde DHA'dan Semih Ersözler, 'Dedesinin İzinden Giden Belaruslu David Er Meydanında', Ekonomi dalında da AA'dan Ayşe Yıldız-'Tarımda Çığır Açacak Buluş' eseriyle ödüle layık görüldü."

Televizyon kategorisinde Program dalında ödüle değer eser bulunamazken, En İyi Görüntü Dalı'nda TRT Antalya'dan Ömer Ufuk Ulusoy 'Karda Elektrik Arızaları' adlı eseriyle ödül aldı. Haber Fotoğrafı kategorisinde Güncel Haber Fotoğrafı dalını AA'dan Orhan Çiçek 'Hayata Dokunuş' ile, Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı'nda Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Nizamettin Özmen 'Silyon'da Tarihi Dayanışma' eseriyle ödül aldı. Yılın Basın Fotoğrafı'nda ise AGC Üyesi Zülkif Yıldırım, 'Son Hamle' adlı fotoğrafıyla ödüle layık görüldü. Yılın Radyocusu kategorisinde TRT Antalya Radyosu'ndan Emre Altınışık, 'Tahtacılar Semah ve Mengi', Sayfa Tasarımı'nda Antalya Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yüksel '14 Şubat 2024 1. Sayfa' ve Antalya Lider Gazetesi'nden Hamiyet Salman '10 Eylül 2024 1. Sayfa' çalışmasıyla, Genç İletişimci Ödülü'nü AKİL Haber Ajansı'ndan Adilcan Özdemir ve Atakan Soylu 'Engelleri Aşan Başarı Hikayesi' ile yine AKİL Haber Ajansı'ndan Kutay Tarık Akay da 'Karanlığı Aydınlatan Kadınlar' adlı eseriyle ödül aldı. Jüri Özel Ödülü Anadolu Ajansı'ndan Bekir Bektaş, 'Selgeli Yörük Fatma' ve DHA'dan B. Levent Yenigün, Alparslan Çınar, Burak Yalman 'Keçileri Çalınınca İnsanlara Küstü' adlı çalışmasıyla aldı. Nuri Dağtekin Özel Ödülü ise basın ve edebiyat emekçisi Nuri Erkal'ın oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İHA, Antalya Basın Ödülleri'nde İki Ödül Kazandı - Son Dakika

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