İHA ekibinden Kaymakam Özen ve Başkan Kavaklıgil'e ziyaret - Son Dakika

İhlas Haber Ajansı Kastamonu Bölge Müdürü Murat Kanber ve ekibi, Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamlarında ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kastamonu Bölge Müdürü Murat Kanber, Tosya Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i ziyaret ederek İHA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Muhabir Vedat Yunus İkizoğlu ve Sedat Ağacıkoğlu'nun da hazır bulundukları ziyaretlerde, Kaymakam Özen ve Başkan Kavaklıgil'e İHA'nın faaliyetlerini anlatan Kanber, İhlas Haber Ajansı'nın Türkiye'nin yanı sıra, çok sayıda ülkede de haber takibini yürüttüğünü ifade etti. - KASTAMONU