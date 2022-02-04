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İHA Gaziantep Bölge toplantısı Adıyaman'da yapıldı - Son Dakika

İHA Gaziantep Bölge toplantısı Adıyaman'da yapıldı

04.02.2022 16:32
İHA Gaziantep Bölge toplantısı Adıyaman'da yapıldı

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı illerin 2022 yılı ilk toplantısı Adıyaman'da yapıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı illerin 2022 yılı ilk toplantısı Adıyaman'da yapıldı.

İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Malatya Muhabiri Cahit Özçelik, Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan, Kilis Muhabiri Mehmet Ali Dağ ve Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş katıldı.

2021 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2022 yılında gerçekleştirilecek projeler ve atılacak adımlar ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve bağlı illerinde ki haber istatistikleri, personel performansları ve idari konularda bilgiler vererek, 2022 yılından beklentileri dile getirdi.

İllerde görev yapan muhabirler ise, kendi bölgelerindeki çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. - ADIYAMAN

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İhlas Haber Ajansı, Ahmet Orhan, Gaziantep, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İHA Gaziantep Bölge toplantısı Adıyaman'da yapıldı - Son Dakika


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