İHA Muhabiri Asım Çapacı\'nın Annesi Hayatını Kaybetti

İhlas Haber Ajansı (İHA) Nevşehir muhabiri Asım Çapacı'nın annesi Saime Çapacı hayatını kaybetti.
İHA Nevşehir muhabiri Asım Çapacı'nın uzun süredir tedavi gören annesi Saime Çapacı, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Saime Çapacı'nın cenazesi, Gülşehir ilçesine bağlı Civelek köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, protokol üyeleri, Çapacı'nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. - NEVŞEHİR
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