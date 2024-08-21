İHA Muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen Anıldı

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Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen, ölümlerinin 2'nci yıl dönümünde mezarları başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 4'ü sağlık, 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti. Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen, ölümlerinin 2'nci yıl dönümünde mezarları başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Umut Yakup Tanrıöver için Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi, Muhammet Abdulkadir Esen için ise Şanlıurfa merkez Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Anma programına muhabirlerin aileleri, yakınları ve İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katıldı. - GAZİANTEP