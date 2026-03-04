İHD: Çocuklara Hatay Hapishanesinde İşkence - Son Dakika
İHD: Çocuklara Hatay Hapishanesinde İşkence

04.03.2026 15:37
İHD, Hatay Çocuk Hapishanesi'nde gözaltındaki çocukların hak ihlalleriyle karşılaştığını açıkladı.

Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun Şubesi, Van ve Şırnak'tan gözaltına alınıp Hatay Çocuk Hapishanesi'ne sevk edilen 19 çocuktan 16'sıyla yapılan görüşmelerde hak ihlalleri tespit edildiğini açıkladı.

İHD İskenderun Şubesi, Van ve Şırnak'ta gözaltına alınarak, Hatay Çocuk Hapishanesi'ne getirilen 16 çocukla yaptıkları görüşmeye ilişkin raporu kamuoyuna açıkladı.

İHD Hatay Şube Hapishane Komisyonu Sözcüsü Avukat Mehtap Sert, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye taraf olduğunu belirterterek, "Sözleşmeye taraf ülke olmamıza rağmen Hatay Çocuk Hapishanesi'nde tutuklu kalan suça sürüklenen çocuklar işkenceye maruz kalmıştır. Van ve Şırnak'tan gözaltına alınan 19 çocuk Hatay Çocuk Hapishanesi'ne sevk edilmiştir. Tahliye olan üç çocuk haricinde kalan 16 çocukla görüşülmüştür" dedi.

Sert açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Çocuklara mahkum kabulden başlayarak geçici koğuşta ve kendileriyle ilgili bir talep halinde koğuşlarında 'terörist' gibi ifadelerle hitap edilmektedir. Fiziki şiddete maruz kalmışlardır. Bir kısmı otur kalk, bir kısmı zıplatılarak onur dışı çıplak arama yapılmıştır. Adli mahkumlara verilen yemeklerden daha az yemek verilip onlara verilen tatlı, kefir gibi ekstra ürünler verilmemektedir. Psikolojik desteğe ihtiyaç duymalarına rağmen 'deprem bölgesi yeterli personel yok denilerek' bir kere psikolojik görüşme yapılmış, onda da soru dinlemekten çok anket doldurulmuştur. Sağlık talepleri dilekçe verdikleri anda değil, tekrar dilekçe yazmaları halinde karşılanmakta olup, ilaç da çok sonra verilmektedir. Din görevlisiyle yapılan üç görüşmede geçici koğuşta su olmadığı, abdest alamadıklarını söylemelerine rağmen bununla ilgili hiçbir gelişme kaydedilememiştir. Çocuklar oruç tutmak için sahura kalkamadıklarından bu talepleri de karşılanmamaktadır. Oruç tutanlar için yeterli yemek olmadığından zorluk yaşamaktadır."

Yetersiz beslenmeden kaynaklı çocukların hepsinin dişinde ve gözünde rahatsızlık, yüzlerinde ise sivilce çıktığını bildiren Sert, şöyle devam etti:

"Koğuşlarında olmayan bir kavgadan dolayı semaver ve televizyon yasaklanmıştır. Kanun önünde hala çocuk sayılan, hakları ulusal ve uluslararası sözleşmelerle korunan çocuklar Hatay Çocuk Hapishanesinde işkence ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi'nde güvence altına aldığı haklar derhal tesis edilmelidir. Adli siyasi ayrımı yapılmadan çocukların üstün yararı gözetilerek kurs, temizlik, yemek hakları eşit koşullarda sağlanmalıdır. Kapalı yerde kaldıkları gözetilerek psikolojik destek sağlanmalıdır. Din ve vicdan özgürlüğü kapsamında dini vecibelerini yerine getirecek koşullar oluşturulmalıdır. Fiziki ve sözlü şiddete son verilmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Çocuk, Hatay, Yerel, Son Dakika

