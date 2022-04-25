İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

25.04.2022 12:47
İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Sakarya Bölge Müdürlüğü, iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Sakarya Bölge Müdürlüğü, iftar yemeğinde bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Sakarya Bölge Müdürlüğü çalışanları, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği programında bir araya geldi. Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda bölge temsilcisi Çetin Uygur'un ev sahipliği ile düzenlenen iftar programına; Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri Genel Müdürü Osman Özer, yardımcıları Yunus Arvas ile İbrahim Bozkurt, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi çalışanları katıldı. Yemek sonrasında edilen duanın ardından program sona erdi. - SAKARYA

İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi
İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi

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İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi, iftar yemeği, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhlas çalışanları iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika


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