İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü - Son Dakika
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İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü

17.08.2022 19:22
İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ün eşi Sabahat Akyüz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ün eşi Sabahat Akyüz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören Sabahat Akyüz, yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Akyüz, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü; meslektaşları, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Haşim Talay, Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, DHA Bölge Müdürü Feyat Erdemir, Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, TSYD Van Temsilcisi İkram Kali, akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Akyüz ailesinin taziyeleri İskele Mahallesi'ndeki taziye evinde kabul edeceği belirtildi. - VAN

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Hisarcık, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü - Son Dakika

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