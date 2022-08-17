Uzun süredir kalp rahatsızlığı bulunan ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören Sabahat Akyüz, yapılan tüm müdahaleye rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Akyüz, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi 'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Hisarcık, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › İHA Van Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü - Son Dakika

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