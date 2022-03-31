İhlas Medya'ya bir ödül daha - Son Dakika

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen "Ankara'ya Değer Katanlar" ödülü basın kategorisinde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verildi.

Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği tarafından düzenlenen "Ankara'ya Değer Katanlar" ödül töreni, ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Törende İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci basın kategorisinde ödüle layık görüldü. Cebeci, ödülünü Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Ömer Uzun'un elinden aldı. Zafer Kiraz ve Nefise Karatay'ın sunduğu ödül törenine Safiye Soyman da şarkılarıyla renk kattı.

Ödüle layık görülen İHA Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci, İhlas Medya'nın büyük bir camia olduğunu belirterek, "İhlas Medya büyük bir camia, İhlas Haber Ajansı da bu camianın içinde büyük bir marka. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında muhabirlerle cansiparane bir şekilde çalışıyoruz ve bunun karşılığı olarak da her gün yeni bir ödül alıyoruz. Arkadaşlarım adına mutluyum, onların emeğinin karşılığı bu" ifadelerini kullandı. - ANKARA