İhlas Pazarlama Erzincan Bayi Müdürlüğü'nün Yeni Binası Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Yerel

İhlas Pazarlama Erzincan Bayi Müdürlüğü'nün Yeni Binası Hizmete Açıldı

İhlas Pazarlama Erzincan Bayi Müdürlüğü'nün yeni binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, İhlas Pazarlama Erzincan Bayi Müdürü Suat Ateş ve davetliler katıldı. Programda hizmet binasının açılışı yapılarak 10. yıl pastası kesildi. Orhan Korkusuz, Erzincan'da yapılan bu yenilemenin İhlas Pazarlama'nın değerlerini temsil etmek ve ticari anlamda ilerlemek için bir fırsat olduğunu belirtti.

13.06.2024 13:23
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İhlas Pazarlama Erzincan Bayi Müdürlüğü'nün yeni binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa; İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal, İhlas Pazarlama Erzincan Bayi Müdürü Suat Ateş, şirket çalışanları ve davetliler katıldı.

Programda hizmet binasının açılışı yapılarak 10'ncu yıl pastası kesildi.

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Bugün Türkiye'nin 53 bölgesinden bir tanesi olan Erzincan'da son 3-4 yıldır devam eden bölge merkezlerimizin yenilenmesi, daha güzel çalışma ortamları yapılması için adımlarımızdan birisini gerçekleştiriyoruz. Erzincan'da artık bize yakışan bölge merkezlerinin arasına katıldı. Son 3-4 yıldır ulaşılan 325 mağaza aynı şekilde bir yenilenmenin sonucudur. Bölge merkezleri de öyle. İhlas Pazarlama olarak, İhlas ailesini Türkiye'nin her yerinde kendisine yakışır şekilde temsil etmeye gayret ediyoruz. Hem ticaret yapıyoruz hem de ticaret yaparken İhlas değerlerini taşıyoruz, gösteriyoruz. İnsanlar bizi görünce İhlas olarak tanıyorlar. İhlas Pazarlamayı sadece bir ticaret satıcı yada servis personeli olarak değil İhlas ailesini bir ferdi olarak görüyorlar. Onlar için en iyi şekilde kendimizi göstermek ve İhlas değerlerini iyiliği ve doğruluğu temsil etmek durumundayız. Bu bölge merkezimizin bu düşüncelerimizi yansıttığımız bizi daha iyi noktalara götürecek ticari anlamda da bir vesilesi olur diye inanıyorum. Allah bereketli bol işler nasip eylesin." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İhlas Pazarlama Erzincan Bayi Müdürlüğü'nün Yeni Binası Hizmete Açıldı - Son Dakika

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