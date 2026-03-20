Vatandaşlara Ramazan Bayramı\'nda "ekşili pilav" ikramı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara coğrafi işaretli siyez bulgurundan yapılan pilav ikram edildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde geleneksel hale gelen "ekşili pilav" geleneği Ramazan Bayramı'nda yaşatıldı. Cuma namazını kılan vatandaşlara, cami önünde kurulan stantlarda, ilçede yetiştirilen ve 12 bin yıllık siyez buğdayından yapılan ekşili pilav ikram edildi. Vatandaşların birlik ve beraberliğine katkı sağlamak amacıyla her yıl yapılan ikram için vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçenin gelenek ve görenekleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, "Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Hem Ramazan bayramı hem de cuma bayramınız var. İhsangazi buğdayından elde ettiğimiz İhsangazi eğşili pilavımızı hemşehrilerimize ikram ettik. Bu pilav ikramını gelenekselleştirdik. İnşallah bu gelenek ve görenekleri gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz" dedi. - KASTAMONU