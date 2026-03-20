Vatandaşlara Ramazan Bayramı'nda "ekşili pilav" ikramı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vatandaşlara Ramazan Bayramı'nda "ekşili pilav" ikramı

20.03.2026 19:15  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara coğrafi işaretli siyez bulgurundan yapılan ekşili pilav ikram edildi. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, vatandaşların birlik ve beraberliğini pekiştirdi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde geleneksel hale gelen "ekşili pilav" geleneği Ramazan Bayramı'nda yaşatıldı. Cuma namazını kılan vatandaşlara, cami önünde kurulan stantlarda, ilçede yetiştirilen ve 12 bin yıllık siyez buğdayından yapılan ekşili pilav ikram edildi. Vatandaşların birlik ve beraberliğine katkı sağlamak amacıyla her yıl yapılan ikram için vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçenin gelenek ve görenekleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, "Bugün iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Hem Ramazan bayramı hem de cuma bayramınız var. İhsangazi buğdayından elde ettiğimiz İhsangazi eğşili pilavımızı hemşehrilerimize ikram ettik. Bu pilav ikramını gelenekselleştirdik. İnşallah bu gelenek ve görenekleri gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 19:59:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.