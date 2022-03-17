İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi açıldı - Son Dakika
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İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi açıldı

17.03.2022 15:42

İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi açıldı Nilüfer Belediyesi tarafından hayırsever Şen ailesinin katkılarıyla yaptırılan İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmete açıldı.

İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi açıldı

BURSA - Nilüfer Belediyesi tarafından hayırsever Şen ailesinin katkılarıyla yaptırılan İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi'nin hizmete açıldı. 5 aile hekiminin sağlık hizmeti verdiği merkez, Nilüfer'e salgın sürecinde kazandırılan dördüncü aile sağlığı merkezi oldu.

Nilüfer Belediyesi korona virüs sürecinde Nilüfer'e dördüncü aile sağlığı merkezini İhsaniye Mahallesi'nde kazandırdı. Nilüfer Belediyesi tarafından hayırsever Şen ailesinin katkılarıyla Musa Şen adına yaptırılan İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Erdem, yaklaşık 29 bin kişilik nüfusa birinci basamak sağlık hizmeti sunacak merkezin yaptırılmasında katkıları olan Arkat Yapı ve Şen ailesine teşekkür etti. Belediyeye ait arsa üzerine inşa edilen ve 580 metrekarelik alana sahip 2 katlı binada 5 aile hekiminin hizmet vereceği kaydeden Başkan Erdem, merkezde ayrıca 112 Acil servis birimi bulunduğunu sözlerine ekledi. Başkan Erdem, İhsaniye Pazar alanı karşısında yer alan ve boşaltılan eski İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi'nin giriş katının ise, sağlık müzesi olarak değerlendirileceğinin de müjdesini verdi.

Açılışa katılan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Doktor Ahmet Timur ise "İlimize yeni sağlık merkezlerinin kazandırılmasına katkı sağlayan, vatandaşlarımız ve sağlıkçılarımızın böyle güzel ve modern binalara kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi açıldı
İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi açıldı
İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi açıldı

YORUMLAR
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nilüfer belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhsaniye Aile Sağlığı Merkezi açıldı - Son Dakika


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