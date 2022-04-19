İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor - Son Dakika
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İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor

19.04.2022 10:59
İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi tarafından Güldere köyünde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi tarafından Güldere köyünde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Kızılay Düzce Şubesi, Ramazan ayı dolayısıyla yardım faaliyetlerine devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Kızılay ekipleri, bu çerçevede gıda kolisi dağıtımını bu kez Güldere köyünde gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşan Kızılay ekipleri, bağışçılar sayesinde hazırlanan gıda kolilerini ailelere teslim etti. - DÜZCE

İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor
İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor
İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor
İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahiplerine gıda kolileri veriliyor - Son Dakika


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