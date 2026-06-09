İkamet İzni Kısıtlamaları Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İkamet İzni Kısıtlamaları Kaldırıldı

İkamet İzni Kısıtlamaları Kaldırıldı
09.06.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALTSO, emlak ve inşaat sektöründen temsilcileri ağırlayarak, ikamet izni kısıtlamalarının kaldırılmasına teşekkür etti.

İkamet izni kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki çalışmaların olumlu sonuçlanmasının ardından emlak ve inşaat sektörünün temsilcileri, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ALTSO) ziyaret ederek Başkan Eray Erdem'e teşekkür etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, uzun süredir gündemlerinde yer alan ve çözümü için yoğun girişimlerde bulundukları ikamet izni kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki çalışmaların olumlu sonuçlanmasının ardından, sektör temsilcilerini ALTSO'da ağırladı. Sektör temsilcilerinin yer aldığı heyet, Başkan Erdem'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette sektörün mevcut durumu ve ikamet izni kısıtlamalarının kaldırılmasının bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, yıllardır bölge ekonomisini doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü noktasında yürüttükleri girişimlerin karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Mahmutlar, Kestel, Avsallar ve Kargıcak mahallelerinde uygulanan ikamet kısıtlamalarının kaldırılmasının başta emlak ve inşaat sektörü olmak üzere ticaret, hizmet ve turizm sektörlerine önemli katkılar sağlayacağını belirten Erdem, "Sektör temsilcilerimiz ile uzun süredir verdiğimiz mücadelenin olumlu bir şekilde karşılık bulmasından dolayı çok mutluyuz. Bu gelişme Alanya'mızın uluslararası yatırım cazibesini artıracak, ekonomik hareketliliğe önemli katkılar sunacak. ALTSO olarak kentimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak her konunun takipçisi olmaya, üyelerimizin ve sektörlerimizin taleplerini ilgili mercilere taşımaya ve çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Sektör temsilcilerinden teşekkür

Ziyarette söz alan sektör temsilcileri ise ikamet izni kısıtlamalarının kaldırılması sürecinde ALTSO'nun ortaya koyduğu girişim ve çabaların önemli katkı sağladığını belirterek Başkan Eray Erdem'e teşekkür etti. Sektör temsilcileri, "Uzun yıllardır bölgemizin ekonomik dinamiklerini etkileyen bu sorunun çözümü için ALTSO Başkanımız Eray Erdem ile birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sonuç vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Alanya ekonomisine, yatırım ortamına ve sektörlerimize olumlu yansımaları olacak bu gelişmede emeği bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kentimizin geleceği için ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, İnşaat, Turizm, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkamet İzni Kısıtlamaları Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi

17:35
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
Kurtulmuş’tan fezleke mesajı: Bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
16:58
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı’ya “Efendilik kompleksinden“ arınması için bir davettir
Esra Albayrak: Dekolonizasyon, Batı'ya "Efendilik kompleksinden" arınması için bir davettir
16:54
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
Altın yatırımcısı için kabus senaryosu
16:44
Ege Üniversitesi’ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
Ege Üniversitesi'ndeki milyarlık çark Sayıştay raporu ile deşifre oldu! Aynı gün, aynı firmaya 3 ihale
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 17:49:47. #.0.4#
SON DAKİKA: İkamet İzni Kısıtlamaları Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.