İkamet İzni Kısıtlamaları Kaldırıldı

İkamet izni kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki çalışmaların olumlu sonuçlanmasının ardından emlak ve inşaat sektörünün temsilcileri, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ALTSO) ziyaret ederek Başkan Eray Erdem'e teşekkür etti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, uzun süredir gündemlerinde yer alan ve çözümü için yoğun girişimlerde bulundukları ikamet izni kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki çalışmaların olumlu sonuçlanmasının ardından, sektör temsilcilerini ALTSO'da ağırladı. Sektör temsilcilerinin yer aldığı heyet, Başkan Erdem'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette sektörün mevcut durumu ve ikamet izni kısıtlamalarının kaldırılmasının bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, yıllardır bölge ekonomisini doğrudan etkileyen bu sorunun çözümü noktasında yürüttükleri girişimlerin karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Mahmutlar, Kestel, Avsallar ve Kargıcak mahallelerinde uygulanan ikamet kısıtlamalarının kaldırılmasının başta emlak ve inşaat sektörü olmak üzere ticaret, hizmet ve turizm sektörlerine önemli katkılar sağlayacağını belirten Erdem, "Sektör temsilcilerimiz ile uzun süredir verdiğimiz mücadelenin olumlu bir şekilde karşılık bulmasından dolayı çok mutluyuz. Bu gelişme Alanya'mızın uluslararası yatırım cazibesini artıracak, ekonomik hareketliliğe önemli katkılar sunacak. ALTSO olarak kentimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak her konunun takipçisi olmaya, üyelerimizin ve sektörlerimizin taleplerini ilgili mercilere taşımaya ve çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Sektör temsilcilerinden teşekkür

Ziyarette söz alan sektör temsilcileri ise ikamet izni kısıtlamalarının kaldırılması sürecinde ALTSO'nun ortaya koyduğu girişim ve çabaların önemli katkı sağladığını belirterek Başkan Eray Erdem'e teşekkür etti. Sektör temsilcileri, "Uzun yıllardır bölgemizin ekonomik dinamiklerini etkileyen bu sorunun çözümü için ALTSO Başkanımız Eray Erdem ile birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sonuç vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Alanya ekonomisine, yatırım ortamına ve sektörlerimize olumlu yansımaları olacak bu gelişmede emeği bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kentimizin geleceği için ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA