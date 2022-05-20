İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu

20.05.2022 11:09

İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu Austin Teksas Üniversitesi'nde inanç çalışmaları üzerine okuyan Alex Kreger ile Mısır'da öğrenim gören Josh Wainner (28), Türkiye'de bağlama aşığı oldu.

İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu

ERZİNCAN - Austin Teksas Üniversitesi'nde inanç çalışmaları üzerine okuyan Alex Kreger ile Mısır'da öğrenim gören Josh Wainner (28), Türkiye'de bağlama aşığı oldu.

Amerikalı Alex Kreger ile Josh Wainner, Alevilik üzerine Türkiye'de araştırma yaparken bağlama ve iki telli cura ile tanıştılar. "Alevi müziği ve Alevi inancının müzik aracılığıyla genç kuşağa aktarılışı üzerine araştırma yapıyorum" diyen Alex, arkadaşıyla birlikte Erzincan'da düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı.

Erzincan Yalınca Köyü Cem ve Kültür Evi tarafından düzenlenen bahar şenliğinde iki Amerikalı bağlama çalarak, beğeni topladılar.

Alex Kreger, "Ben Winconsinli bir müzisyenim. 9 yaşından beri piyano çalmama rağmen, Viyana Saz Derneği'nde bağlamayla tanışınca müziğe bakışım değişti. Alevi - Bektaşi müziğini dinleyince, aşık oldum. Michigan State Üniversitesi'nin piyano ve kompozisyon bölümlerinden mezun olduktan sonra lisansımın son yılını değişim öğrencisi olarak Viyana'da okudum. Sonrasında, Teksas Üniversitesi'nde Prof. Sonia Seeman rehberliğinde etnomüzikoloji yüksek lisans bölümüne başladım. Yaz dönemi değişim öğrencisi olarak 2009 yılında Türkiye'ye antropoloji eğitimi almaya geldim. Gelmeden önce de, zamandan kazanmak için Türkçe öğrenmeye başladım. Eğitim dönemim bittikten sonra, kendimi Anadolu yollarına atıp, pek çok insanla tanıştım" dedi.

Mısır'da öğrenimini sürdüren Amerikalı Josh Wainner'de arkadaşı olan Alex Kreger sayesinde bağlamayla tanışıp, çalmayı öğrendiğini kaydetti.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte Amerikalılara mihmandarlık yapan Tufan Erkan Yakar ise, "Arkadaşlarımla 4 senedir tanışıyorum. Hala görüşmemiz devam ediyor. Bugün de davet üzerine geldiler. Burada bağlama çalacaklar" dedi.

Erzincan Yalınca Köyü Cemevi Başkanı Selçuk Güzel'de, "Hem kültürel ürünlerimizi tanıtıyoruz hem de sanatçı dostlarımızın gülbekleriyle, deyişleriyle, türküleriyle azda olsa Erzincan'ımıza biraz şifa olmak istiyoruz. Amerika'dan gelen iki arkadaşımız da var. Alevilik üzerine Türkiye'de yaklaşık 5 yıldır çalışma yapıyorlar. Alevi kültürünü araştırıyorlar. Bu süreçte de bağlamayı öğrenip, bağlama aşığı oluyorlar" şeklinde konuştu.

İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu
İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu
İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu
İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo ile görüştü Midyeci Ahmet Avrupa'da büyümeye hazırlanıyor Midyeci Ahmet Avrupa'da büyümeye hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas Üniversitesi, Türkiye, Mısır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 5.7 milyar dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
15:44 Eşini tabancayla vurarak öldüren cani kocadan savunma: Evi baldızımın üzerine yaptı
15:40 Eşi Başak Dizer hamileyken yaşadıklarından bahseden Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ın hamileliğini bedenimde hissettim
15:34 Vatandaştan Binali Yıldırım'a sitem: 20 senedir size oy veriyorum, vallahi millet perişan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 16:49:20. #1.12#
SON DAKİKA: İki Amerikalı Türkiye'de bağlama aşığı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement