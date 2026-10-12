İki emekli sendikası Ordu'da buluştu, yürüyüş 13 Ekim'de TBMM önünde sürecek - Son Dakika
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İki emekli sendikası Ordu'da buluştu, yürüyüş 13 Ekim'de TBMM önünde sürecek

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İki emekli sendikası Ordu\'da buluştu, yürüyüş 13 Ekim\'de TBMM önünde sürecek
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Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi’nin yürüyüşü Ordu’da sürdü; Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şubesi yürüyüşçüleri karşıladı. En düşük emekli aylığının 50 bin liraya, bayram ikramiyesinin 30 bin liraya çıkarılması istenen yürüyüş 13 Ekim’de TBMM önünde sürecek.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi tarafından emeklilerin hakları için başlatılan Ankara yürüyüşü Ordu'da devam etti. Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şubesi üyeleri, yürüyüşçüleri karşılayarak mücadelelerine destek verdi.

Bulancak'tan otobüsle Ordu'ya gelen Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, Teleferik Otoparkı'nda Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şubesi üyeleri tarafından karşılandı. İki sendikanın üyeleri, pankartlar ve sloganlar eşliğinde sahil güzergahı ile Sırrıpaşa Caddesi üzerinden Tahıl Pazarı Meydanı'na yürüdü.

"DAYANIŞMAYLA GÜÇLENECEĞİZ"

Yürüyüşçüleri karşılayan Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Şube Başkanı Cengiz Özyurt, dayanışma mesajı verdi. Özyurt, "Emekli arkadaşlar, ilimize hoş geldiniz. Sizleri karşılamaktan, dayanışma içinde olmaktan mutluyuz. Biliyoruz ki birleşerek kazanacağız. Sizlerle birlikteyiz. Yolunuz açık olsun" dedi.

Meydanda düzenlenen basın açıklamasını Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şube Başkanı İbrahim Arslan okudu. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çeken Arslan, yıllarca çalışıp üreten emeklilerin bugün temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirtti.

Arslan, "Yıllarca çalıştık, ürettik, bu ülkeyi ayağa kaldırdık. Bugün ise bize reva görülen boş mutfak, ödenemeyen fatura, ulaşılamayan ilaçtır. Artık yeter. Biz bu ülkenin yükü değil, temeliyiz" diye konuştu.

Ülkenin kalkınmasında emeklilerin büyük emeği olduğunu vurgulayan Arslan, kaynak yetersizliği gerekçesine tepki göstererek bütçenin kimler için hazırlandığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"EMEKLİ DE BU ÜLKENİN SAHİBİ, BÜTÇEDEN PAYINI İSTİYOR"

Emeklilerin taleplerinin açık olduğunu belirten Arslan, en düşük emekli aylığının en az 50 bin liraya çıkarılmasını ve kök aylıkların insanca yaşam koşullarını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.

Arslan, aylıkların gerçek enflasyon ve büyüme oranları dikkate alınarak artırılmasını, emekliler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesini ve bayram ikramiyesinin en az 30 bin lira olmasını talep etti.

Sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Arslan, ilaç, muayene ve tedavi giderlerinin emeklilerin üzerindeki yükünün hafifletilmesini istedi. Arslan ayrıca barınma, beslenme ve enerji giderleri için sosyal destek sağlanması; ulaşım, kültür, sanat ve dinlenme olanaklarının emeklilere ücretsiz ya da indirimli sunulması taleplerinde bulundu.

Bütçe ve sosyal güvenlik politikalarında sendikaların söz ve toplu müzakere hakkının güvence altına alınması gerektiğini de dile getiren Arslan, emeklilerin bütçeden hak ettikleri payı istediğini vurguladı.

13 EKİM ANKARA'DA

Talepleri için Ankara'ya yürüdüklerini belirten Arslan, "Bu talepler lütuf değil, verdiğimiz emeğin karşılığıdır. Bunları, 2027 bütçesinde yerini bulsun diye Ankara'ya taşıyoruz. 12 Ekim'de Ordu, Samsun, Merzifon ve Çorum'da meydanları dolduracak, her durakta sesimizi büyüteceğiz. 13 Ekim'de TBMM Dikmen Kapısı önünde hep birlikte haykıracak, siyasi partilerin grup toplantılarında taleplerimizi duyuracağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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