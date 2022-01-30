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İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı - Son Dakika

İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı

30.01.2022 10:03
İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı

Dondurucu soğuklarla boğuşan Eskişehir'de herkesin gözü önünde kavrulan leblebi, hem dumanlı görüntüsü ve kokusuyla hem de tadıyla vatandaşların içini ısıtıyor.

Dondurucu soğuklarla boğuşan Eskişehir'de herkesin gözü önünde kavrulan leblebi, hem dumanlı görüntüsü ve kokusuyla hem de tadıyla vatandaşların içini ısıtıyor.

Eskişehir'de soğuk havada işleri zorlaşan esnaf, satışlarını arttırabilmek için farklı stratejiler deniyor. Aslen Çorumlu olan ve baba mesleği leblebicilikle uğraşan Mehmet Coşkun da şehrin en işlek caddelerinden biri olan İki Eylül Caddesi'nde leblebi kavuruyor. İnsanların gözü önünde kavrulan ve çıkan dumanı ile kokusu tüm caddeye yayılan leblebi, bu şekilde vatandaşların da gözdesi haline geliyor. Buz gibi havada satılan sıcacık leblebi Eskişehirliler tarafından oldukça talep görüyor.

"Çok şükür işler fıstık gibi"

İşlerinin çok iyi gittiğini belirten kuruyemiş dükkanı sahibi Mehmet Coşkun, "Çok şükür, işler fıstık gibi. Belki inanmayacaklar ama gerçekten iyi gidiyor. İnsanlar hep 'zam geldi, her şey pahalı' gözüyle bakıyor her şeye ama biz esnaf olarak onları düşünüyoruz ve bize gelen 150 çeşit ürünün yaklaşık 15'ini maliyetine satıyoruz. Bunlar da çekirdek, fıstık, leblebi gibi temel ürünler. Sadece diğer ürünlerden kar ediyoruz. Bu yüzden de işlerimiz gayet iyi gidiyor" dedi.

"Sıcacık leblebiyi alanın içi ısınıyor"

Soğuk havaya rağmen dışarıda çalışmalarının kendilerini zorladığını anlatan Coşkun, sıcak leblebinin vatandaşlar tarafından oldukça sevildiğini şu sözlerle kaydetti:

"Şu anda soğuk havada çalışıyoruz, zor ama daha zevkli. Ellerimiz, ayaklarımız, kulaklarımız üşüyor ama karşılığını alıyoruz. Allah çalışana veriyor. Benim dışarıdaki bu mücadelemi görüp hakkımı vermek için alışveriş yapanlar olunca ben de kazanıyorum çok şükür. Burası soğuk memleket, ben burada sıcacık leblebi satıyorum. Sıcacık leblebiyi alanın içi ısınıyor." - ESKİŞEHİR

İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı
İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı
İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı
İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı
İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı

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Eskişehir, Esnaf, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İki Eylül Caddesi'ni leblebi kokusu sardı - Son Dakika


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