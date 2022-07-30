Başkan Oktay ve ekibi yangın bölgesinde yer aldı

İki gün üst üste yangın felaketi yaşayan Marmaris'te, Belediye Başkanı Mehmet Oktay; başkan yardımcıları, birim amirleri ve söndürme ekiplerine lojistik destek veren ekiplerle birlikte yangın bölgesinde yer aldı.

Marmaris'te üst üste iki gün yangın meydana geldi. 21 Haziran'da Bördübet mevkinde yaşanan yangının külleri soğumadan 28 ve 29 Temmuz'da birer yangın daha yaşandı. 28 Temmuz akşamı saat 18.00 sularında Hayvan Barınağı ve otogarın üstünde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın helikopterler, uçaklar ve kara araçlarının hızlı müdahalesi ile yaklaşık 1 buçuk saat içinde kontrol atlına alındı.

Geçen yıl yaşanan ve 8 gün süren büyük Marmaris yangınının yıl dönümünde ise İçmeler'de yine yangın çıktı. 29 Temmuz'da saat 15.00 sularında ormanlık alanda çıkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulama Oteli'ne de sıçrayan yangın yine havadan ve karadan yoğun müdahale ile iki saatte söndürüldü.

Her iki yangında da Belediye Başkanı Mehmet Oktay; başkan yardımcıları, birim amirleri ve söndürme ekiplerine lojistik destek veren ekiplerle birlikte yangın bölgesinde yer aldı. Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), zabıta, temizlik, destek, fen işleri, park bahçeler ve sosyal işler ekipleri de ilk andan itibaren itfaiye ve orman çalışanlarına destek oldu. İkram aracı ile ekiplere su ve yiyecek ikramı yapılırken, araca gelemeyen söndürme ekiplerine de zabıta ekipleri tarafından dağıtım yapıldı.

Üst üste yaşanan yangınların herkesi çok üzdüğünü belirten Belediye Başkanı Oktay, "Ağaçlarımızı, ormanların içindeki canlarımızı düşündükçe ciğerlerimiz aynı acıyla yanıyor. Tek tesellimiz havadan yoğun müdahale ile yangınların çok kısa sürede söndürülmesi oldu. Biz de tüm belediye imkanlarını seferber ederek söndürme ekiplerinin yanında olduk. Bir daha aynı acıları yaşamamak umuduyla tüm Marmaris halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - MUĞLA