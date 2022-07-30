Başkan Oktay ve ekibi yangın bölgesinde yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oktay ve ekibi yangın bölgesinde yer aldı

30.07.2022 15:53
Başkan Oktay ve ekibi yangın bölgesinde yer aldı

İki gün üst üste yangın felaketi yaşayan Marmaris'te, Belediye Başkanı Mehmet Oktay; başkan yardımcıları, birim amirleri ve söndürme ekiplerine lojistik destek veren ekiplerle birlikte yangın bölgesinde yer aldı.

İki gün üst üste yangın felaketi yaşayan Marmaris'te, Belediye Başkanı Mehmet Oktay; başkan yardımcıları, birim amirleri ve söndürme ekiplerine lojistik destek veren ekiplerle birlikte yangın bölgesinde yer aldı.

Marmaris'te üst üste iki gün yangın meydana geldi. 21 Haziran'da Bördübet mevkinde yaşanan yangının külleri soğumadan 28 ve 29 Temmuz'da birer yangın daha yaşandı. 28 Temmuz akşamı saat 18.00 sularında Hayvan Barınağı ve otogarın üstünde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın helikopterler, uçaklar ve kara araçlarının hızlı müdahalesi ile yaklaşık 1 buçuk saat içinde kontrol atlına alındı.

Geçen yıl yaşanan ve 8 gün süren büyük Marmaris yangınının yıl dönümünde ise İçmeler'de yine yangın çıktı. 29 Temmuz'da saat 15.00 sularında ormanlık alanda çıkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulama Oteli'ne de sıçrayan yangın yine havadan ve karadan yoğun müdahale ile iki saatte söndürüldü.

Her iki yangında da Belediye Başkanı Mehmet Oktay; başkan yardımcıları, birim amirleri ve söndürme ekiplerine lojistik destek veren ekiplerle birlikte yangın bölgesinde yer aldı. Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma (MABKE), zabıta, temizlik, destek, fen işleri, park bahçeler ve sosyal işler ekipleri de ilk andan itibaren itfaiye ve orman çalışanlarına destek oldu. İkram aracı ile ekiplere su ve yiyecek ikramı yapılırken, araca gelemeyen söndürme ekiplerine de zabıta ekipleri tarafından dağıtım yapıldı.

Üst üste yaşanan yangınların herkesi çok üzdüğünü belirten Belediye Başkanı Oktay, "Ağaçlarımızı, ormanların içindeki canlarımızı düşündükçe ciğerlerimiz aynı acıyla yanıyor. Tek tesellimiz havadan yoğun müdahale ile yangınların çok kısa sürede söndürülmesi oldu. Biz de tüm belediye imkanlarını seferber ederek söndürme ekiplerinin yanında olduk. Bir daha aynı acıları yaşamamak umuduyla tüm Marmaris halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Alevlere teslim olan bölümler kül oldu! Otelin içinden gelen görüntüler facianın boyunu gözler önüne serdi Alevlere teslim olan bölümler kül oldu! Otelin içinden gelen görüntüler facianın boyunu gözler önüne serdi Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi Uygulama otelinin yanan odaları görüntülendi
Kaynak: İHA

Mehmet Oktay, Marmaris, İçmeler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Oktay ve ekibi yangın bölgesinde yer aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:18 Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi
14:18 12 yaşındaki Onur'u öldüren maganda 300 saatlik görüntü izlenerek bulundu
14:13 Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü
14:07 KOM'dan dev operasyon! İstanbul'da 88 bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 15:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Oktay ve ekibi yangın bölgesinde yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement