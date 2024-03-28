Gölbaşı Belediyesi, Emirler ve Çimşit Mahallelerinde Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binalarını Açtı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi, Emirler ve Çimşit Mahallelerinde Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binalarını Açtı

Gölbaşı Belediyesi, Emirler ve Çimşit Mahallelerinde Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binalarını Açtı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Emirler ve Çimşit mahallelerinde yapılan kültür merkezi ve muhtarlık binalarının açılışı gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kırsal mahallelere yapılan yatırımların göçü tersine çevirdiğini belirtti. Açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da katıldı. Mahalle muhtarları da yapılan hizmetler için Başkan Şimşek'e teşekkür etti.

28.03.2024 09:51  Güncelleme: 10:04
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Gölbaşı Belediyesi tarafından Emirler ve Çimşit mahallelerinde yapımı tamamlanan kültür merkezi ve muhtarlık binaları düzenlenen törenle açıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kırsal mahallelere yapılan yatırımları hatırlatarak, "Mahallelerimiz göç veriyordu, bu hamlelerle göç tersine döndü" dedi.

Ankara'nın cazibe merkezi haline gelen Gölbaşı ilçesinin kırsal mahallelerinde kalkınma hamleleri yapıldı. Alt yapılarına büyük yatırımlar yapılan kırsal mahallelerde cami ve kültür merkezlerine güneş enerji sistemi, vatandaşların can ve mal güvenliği için önemli noktalara güvenlik kameraları kuruldu. Şehir merkezine göçü önleyen, vatandaşların bütçesine büyük katkısı olan doğal gaz Gölbaşı'nın kırsal mahallelerinde vatandaşlarla buluşturuldu. Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların hayatı kolaylaştıran projelerin yanı sıra yerinde hizmeti güçlendirecek projelere imza attı. Muhtarların mahalle halkına daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi için Türk kültürünü ve Ankara'nın mimari özelliklerini yansıtan yeni muhtarlık binaları inşa edilirken, vatandaşların sosyal iletişimini güçlendirmek, her yaştan mahalle sakinlerinin bir araya gelebilmesine ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla kültür merkezleri açıldı. Son olarak Emirler ve Çimşit mahallelerinin kültür merkezi ve muhtarlık binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Ankara İl başkan yardımcıları ve yöneticileri, Ülkü Ocakları Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, Çimşit Mahallesi Muhtarı Recep Demirel, Emirler Mahallesi Muhtarı Tahir Şahin, çok sayıda Emirlerli ve Çimşitli vatandaş, belediye meclis üyesi adayları, oda başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar katıldı.

Muhtarlardan Ramazan Şimşek'e teşekkür

Emirler Mahallesi Muhtarı Tahir Şahin, "Ramazan başkanımıza Emirler Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Ne hizmet gördüysek başkanımız döneminde gördük. Bu zamana kadar bu kadar hizmet yapılmamıştı. Ramazan başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Çimşit Mahallesi Muhtarı Recep Demirel de, "Sayın başkanımızdan çok memnunuz. Çimşit Mahallemize sayamadığımız kadar hizmetleri olmuştur. İlk başta bu kültür merkezi bir eserdir. Doğal gazı yaktık, halı sahamız var, kamerayla köyümüzün güvenliği sağlanıyor. Başkanımızın yolu bahtı açık olsun. Her zaman yanındayız, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Mahallelerimizde göç tersine döndü"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşların karşısına sadece seçim döneminde değil, her zaman çıktıklarını belirterek, "2019'da yola çıktığımızda özümüz de bir, sözümüz de bir demiştik. Ayırmadan, ayrıştırmadan Gölbaşı için canla başla çalıştık. Seçim çalışması yaparken vatandaşlarımızın karşısına bir gün değil, her zaman çıkacağız, içlerinde olacağız demiştik. Göreve geldiğimizde Gölbaşı'mızın ve mahallelerimizin eksiklerini biliyorduk. Dersimize çalışarak göreve geldik. Bugüne kadar ne vaat ettiysek yüzde 90'ını tamamladık. Bunlardan bir tanesi 47 tane kırsal mahallemizin 42 tanesine doğal gaz getirdik. Odun, soba derdinden kurtardık, beyefendileri tüp derdinden kurtardık, ceplerine dokunduk. Can ve mal güvenliği için kamera sistemi, cami ve kültür merkezlerimize güneş sistemi kurduk. Mahallelerimizin büyük oranda imar sorununu çözdük. Mahallelerimiz göç veriyordu, bu hamlelerle göç tersine döndü. Eksiklerimiz var mı var. Onları da Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde tamamlayacağız. Bu çalışmaların hepsini deprem, yangın, savaş ve afetler nedeniyle 2.5 yılda yaptık" dedi.

Önümüzdeki süreçte mahallelerin büyüklüğüne göre personel görevlendireceklerini belirten Başkan Şimşek, "Bu görevli mahallelerimizin köy konağının, halı sahasının, mezarlıklarının bakımını yapacak" ifadelerini kullandı.

"Geleceğe yönelik çok güzel projeler var"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in dolu dolu 5 yıl çalışamadığına vurgu yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise, "Ramazan Şimşek 5 yıllık süre içerisinde yaptıklarından bahsetti. Pandemi, deprem, sel baskını, orman yangını gibi afetler nedeniyle 5 yılın ancak 2.5 yılı çalışabildi. İşte o güzel eserler 2.5 yılda ortaya koyuldu. Ankara'nın en modern Kurban Kesim ve Fuar Alanı yapıldı. Entegre Et Tesisi yapılacak. Sosyal konut, Cumhuriyet Köyü projeleri var. Büyük Gölbaşı Merkez Projesi, Gölbaşı'nın çehresini değiştirecek. Yani 2.5 yıl içinde eser üretti, projeler yaptı. Kaç gündür sahadayız, esnafı geziyoruz sokaktaki insandan 'Yetersiz oldu, başaramadı' sözünü duymadım. Geleceğe yönelik çok güzel projeler var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mahallelere kazandırılan eserlerin açılışları yapılırken, salonda toplu şekilde oruç açıldı. Açılış törenlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Mevlüt Karakaya ve Başkan Şimşek'le bol bol fotoğraf çekildi. İki mahalledeki açılış töreni toplu fotoğraf çekilmesinin ardından son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölbaşı Belediyesi, Emirler ve Çimşit Mahallelerinde Kültür Merkezi ve Muhtarlık Binalarını Açtı - Son Dakika

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