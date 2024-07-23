İki otomobilin karıştığı kazada: 5 yaralı - Son Dakika
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Yerel

İki otomobilin karıştığı kazada: 5 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, Kenan Işık Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki bir araç ile M.Ç. yönetimindeki bir otomobil çarpıştı. Kazada, M.Ç., M.M.Ç., A.M.Ç, N.Z.Ç ile M.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.07.2024 00:13
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İki otomobilin karıştığı kazada: 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 19.55 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kenan Işık Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 44 AGK 602 plakalı araç ile M.Ç. yönetimindeki 44 ADS 434 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.Ç., M.M.Ç., A.M.Ç, N.Z.Ç ile M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İki otomobilin karıştığı kazada: 5 yaralı - Son Dakika

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