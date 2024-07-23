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İki otomobilin karıştığı kazada: 5 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, 19.55 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kenan Işık Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 44 AGK 602 plakalı araç ile M.Ç. yönetimindeki 44 ADS 434 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.Ç., M.M.Ç., A.M.Ç, N.Z.Ç ile M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.