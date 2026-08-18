İkinci El Araç Alımında Dikkat! - Son Dakika
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İkinci El Araç Alımında Dikkat!

İkinci El Araç Alımında Dikkat!
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Alıcılar, dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı, ekspertiz ve araç geçmişi kontrolü şart.

İkinci el araç piyasasında dolandırıcı satıcıların "kazasız", "değişensiz", "servis bakımlı" ve "ilk sahibinden" gibi ifadelerle alıcıları etkileyebildiğini belirten ekspertiz uzmanları, araç satın alacak vatandaşları özellikle şasi, hava yastıkları ve kilometre konusunda uyardı.

İkinci el araç alımında yalnızca aracın dış görünüşüne ve satıcının beyanlarına güvenilmemesi gerektiğini belirten ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, araç geçmişinin mutlaka sorgulanması ve detaylı ekspertiz yaptırılması gerektiğini söyledi. Bazı satıcıların araçlarını pazarlarken kazasız ve değişensiz olduğunu, mevcut boyaların ise güneş yanığı nedeniyle yapıldığını söylediğini ifade eden Uysal, vatandaşların bu tür beyanları mutlaka kontrol ettirmesi gerektiğini belirtti.

"Araçta boya bulunmayabilir ancak sürtme ve darbeler nedeniyle hava yastıkları açılmış olabilir"

Dolandırıcıların bahanelerine dikkat çeken Şenol Uysal, "Değişeni olmadığını, servis bakımlı olduğunu veya ilk sahibinden alındığını belirterek müşterileri etkilemeye çalışıyorlar. Vatandaşların doğru bilgi verip vermediğini bilmek mümkün olmadığı için aracın mutlaka ekspertize götürülmesi gerekiyor. Araç alırken uzman kişilerden destek almak veya öncelikle sigorta şirketlerinden geçmişini sorgulatmak gerekiyor. Sigorta kayıtları incelendikten sonra aracın geçmişi hakkında bilgi edinilebilir. Ardından araç ekspertize götürülerek kaporta ve boya durumu, değişen parçaları, şasisi, podyosu, direkleri, çamurluk içleri ve alt kısmında sürtme veya darbe olup olmadığı kontrol edilmeli. Araçta boya bulunmayabilir ancak alt kısımdaki sürtme ve darbeler nedeniyle hava yastıkları açılmış olabilir. Bu nedenle aracın öncelikle kaporta durumu teyit edilmeli. Kaporta uygun görüldükten sonra motor aksamı da kontrol edilmeli. Özellikle dizel araçlarda turbo, enjektör, EGR ve dizel partikül filtresi gibi parçaların durumuna bakılması gerekiyor" dedi.

"Şasinin kontrol edilmesi gerekiyor"

Alıcı kişinin aracın önemli noktalarını atlamaması gerektiğine değinen Uysal, "Aracın en önemli bölümlerinden biri de şasileridir. Şasilerin mutlaka detaylı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Bazı ekspertiz firmalarında şasi bölümüne 'kirli, bakılmadı' şeklinde ifadeler yazıldığını görüyoruz. Böyle bir değerlendirme doğru değil. Ekspertiz yapılırken şasinin kontrol edilmesi gerekiyor. Burada baktığım her aracın şasisini müşterime gösteriyorum. Şaside işlem olup olmadığını, varsa işlemin ne kadar olduğunu açıkça belirtiyorum. Boya makinesinin yanı sıra araçları gözle de kontrol ediyoruz. Vidaları, kapıları ve kapılardaki seri numaralarını inceliyoruz. Aynı renk bir aracın çıkma kapısı takılarak orijinal olduğu söylenebiliyor. Bu tür durumlarla karşılaştık. İyi ustalarımız var ancak kötü uygulamalar da bulunuyor. Vatandaşların kötü hizmet verenlerden uzak durması, işini düzgün yapan ustaları ise desteklemesi gerekiyor. Ayrıca şişirilmiş fiyatlarla araç yaptırılmamalı. Araç için birkaç farklı yerden fiyat alınarak karşılaştırma yapılmalı" şeklinde konuştu.

"Kontrollerin doğru şekilde yapılmasıyla yüksek maliyetlerle karşılaşmanın önüne geçilebilir"

Şenol Uysal, "İkinci el araç alırken geçmiş kayıtlarının sorgulanması, detaylı ekspertiz yapılması ve özellikle şasi, hava yastıkları, motor, şanzıman ve kilometre durumunun kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Bu kontrollerin doğru şekilde yapılması, vatandaşların sonradan yüksek maliyetlerle karşılaşmasının önüne geçebilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkinci El Araç Alımında Dikkat! - Son Dakika

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