İkinci El Araç Piyasası Hareketli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İkinci El Araç Piyasası Hareketli

İkinci El Araç Piyasası Hareketli
19.08.2025 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safa Güngören, ÖTV zammıyla ikinci el araç alımının artarak karlı bir yatırım olduğunu belirtti.

2. el araç alım satımı yapan esnaf Safa Güngören, ÖTV zammıyla birlikte sıfır araç fiyatlarının yükseldiğini, bunun da ikinci el piyasasını hareketlendirdiğini söyledi. Güngören, " Türkiye'de araç almak için her zaman doğru bir dönemdir" diyerek alımı ertelememeyi tavsiye etti.

Eskişehir'de 2. el araç alım satımı yapan esnaf yapan Safa Güngören, araç piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Yeni ÖTV oranının belirlenmesinin ardından 0 araç fiyatlarında artış yaşandı. Bunun sonucunda 2. el araç piyasasında ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyleyen Güngören, farklı fiyat aralıklarındaki araçlara yoğun talep olduğunu dile getirdi. Ayrıca araç almak isteyenlerin mümkün olan en kısa sürede alım yapmasının daha karlı olacağını vurguladı.

"Piyasada ciddi bir hareket var"

ÖTV zamlarının etkisine değinen Safa Güngören, "Şu anda ÖTV zamlarından dolayı piyasada ciddi bir hareket var. Bu hareketlilik sadece sıfır araçlarda değil, ikinci elde de kendini gösteriyor. Daha önce bazı marka araçların fiyatlarının artacağı beklentisiyle insanlar o araçlara yöneldi. Bunun sonucunda ellerindeki ikinci el araçları piyasaya sürdüler. Bizim burada da aynı şekilde bir canlılık söz konusu. Şu anda piyasa gerçekten hareketli" dedi.

"Her araç sınıfına talep var"

En çok tercih edilen araç sınıflarını değerlendiren Güngören, "Genel olarak 600-700 bin lira bandındaki otomatik araçlara çok fazla talep var. Bunun dışında 1 milyon ile 1 milyon 200 bin lira bandındaki araçlara da ciddi bir ilgi gösteriliyor. Ama aslında şu dönemde bakarsanız her araç satılıyor. Yani sadece belli sınıflar değil, piyasanın geneline yayılan bir talep söz konusu" diye konuştu.

"Türkiye'de araç almak için her zaman doğru dönemdir"

Araç alımı için doğru zaman olup olmadığını değerlendiren Safa Güngören, "Bence Türkiye'de her zaman doğru bir dönemdir. Çünkü biz dışa bağlı bir ekonomiyle yaşıyoruz ve Türk lirası sürekli değer kaybediyor. O yüzden araç almak isteyenler ne kadar erken alırsa o kadar karlı çıkar. Beklemenin bir anlamı yok, çünkü araç fiyatları da döviz kurlarıyla birlikte yükseliyor. Dolayısıyla doğru dönem diye bir ayrım yapmaya gerek yok, her zaman doğrudur" ifadelerini kullandı.

"Artık yaz-kış farkı kalmadı"

Piyasanın mevsimsel etkisine dair görüşlerini de aktaran Güngören, "Eskiden Türkiye'de şöyle bir anlayış vardı: Yazın araç satılır, kışın satılmaz; ama artık bu mantık kalmadı. Şimdi döviz de altın da kışın yükseliyor ve buna paralel olarak araç satışı da devam ediyor. Dolayısıyla yaz ya da kış fark etmiyor, kışın da çok araba satılıyor. Mevsimsel hareketlilik diye bir şey kalmadı" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Yerel, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkinci El Araç Piyasası Hareketli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:33:11. #7.12#
SON DAKİKA: İkinci El Araç Piyasası Hareketli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.