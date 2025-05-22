İkinci El Araç Piyasasında Durgunluk - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İkinci El Araç Piyasasında Durgunluk

İkinci El Araç Piyasasında Durgunluk
22.05.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kredilerin artması ve taksitlerin kaldırılması nedeniyle ikinci el araç talebi düştü.

Eskişehir'de bir otomotiv şirketinin işletmeciliğini yapan Selahattin Çağlayan, vatandaşların çeşitli sebepler nedeniyle ikinci el araç piyasasına eskisi kadar ilgi göstermediğini ve taleplerin her geçen gün azaldığını açıkladı.

İkinci el araç piyasasındaki işlerin durumunun dönemsel olarak değişiklik gösterdiği biliniyor. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar zaman zaman piyasayı hareketlendirirken, alım-satım işiyle uğraşan esnaf son zamanlarda işlerin durgun olduğunu belirtti. Bir otomotiv şirketinin işletmeciliğini yapan Selahattin Çağlayan, kredi faizlerinin yükselmesi ve kartla taksitlendirmenin kaldırılması sonrası satışların hissedilir şekilde azaldığını ifade etti.

"Son 8-10 yıldır her sene bir önceki seneye göre işler zayıflıyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selahattin Çağlayan, "Son zamanlarda kredi faizlerinin yükselmesiyle insanların kredi çekme ihtimalleri çok aza indi. Tabii bu da doğal olarak bizim sektörümüzü direkt etkiliyor. Eskiden kredi kartıyla taksitlendiren müşterilerimiz vardı ama şu anda taksitler de kaldırıldı, tek çekime düşürüldü. Doğal olarak insanlar bunu karşılayamadığı için bizim sektörümüz olumsuz etkilendi. Son 8-10 yıldır her sene bir önceki seneye göre işler zayıflıyor. Fiyatlar stabil, çok yükselmiyor. Normalde geçtiğimiz yıllarda yaz sezonunda sıfırlara gelen fiyat artışlarıyla beraber ikinci eller de artardı ama şu an çok fazla bir artış söz konusu değil" dedi.

"Bizden araç alan müşterilerimize ekspertizi öneriyoruz"

Araç alırken dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Çağlayan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bir 'güvenli satış formülü' üretildi. Aracın genel durumu için ekspertizler şu an çok etkili. Zaten araç almayı düşünen müşterilerimizin tamamına yakını alacağı araçları ekspere soktuğu için çok bir sıkıntı olmuyor. Bu olay otomobil alım-satım ticaretini yapan mekanlarda bu şekilde gerçekleşiyor ama direkt sahibinden alımlarda aracın eksperi konusunda bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Tabii bu bizim dışımızdaki bir olay ama bizden araç alan müşterilerimize ekspertizi zaten kendimiz öneriyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkinci El Araç Piyasasında Durgunluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kapadokya’da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı Kapadokya'da sıcak hava balonu kazası, turistler mahsur kaldı
Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi sürprizi
Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Zorlu Center AVM satılıyor mu Holdingden yeni açıklama var Zorlu Center AVM satılıyor mu? Holdingden yeni açıklama var
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
Zaniolo Galatasaray’a geri dönüyor Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor
Feyza Civelek’e nazar değdi Feyza Civelek'e nazar değdi
Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum Baba ve oğlunun yakılarak öldürüldüğü olayda acılı anne konuştu: İdam istiyorum
Bir babanın yıkılıp kaldığı an İnsan bu acıya nasıl dayanır Bir babanın yıkılıp kaldığı an! İnsan bu acıya nasıl dayanır?
İkna çabaları sonuç vermedi 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi İkna çabaları sonuç vermedi! 12. kattan atlayan genç feci şekilde can verdi

10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
10:13
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı Otobüsler sefere çıkacak
Grev yapan şoförler İBB ile anlaştı! Otobüsler sefere çıkacak
09:56
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
Nihat Zeybekçi: Merkez Bankası elimizde, emekli maaşını 100 bin TL yapabiliriz ama...
14:53
Ege Kökenli’den acı haber
Ege Kökenli'den acı haber
14:49
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
14:39
Pendik’te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
Pendik'te öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene soruşturma açıldı
14:37
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
14:37
Gazze’de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes’a katıldı
Gazze'de öldürülen çocukların isimlerinin yazılı olduğu tişörtüyle Cannes'a katıldı
14:36
Emma Stone’un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor
14:32
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu Zincir markette çekilen görüntüye bakın
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Zincir markette çekilen görüntüye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 10:59:03. #7.13#
SON DAKİKA: İkinci El Araç Piyasasında Durgunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.