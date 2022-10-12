İkinci el otomobil piyasası hareketlendi - Son Dakika
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İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

12.10.2022 10:46

İkinci el otomobil piyasası hareketlendi Malatya'da ikinci el araç piyasasında son 10 gündür hareketlilik olduğunu kaydeden galerici esnafı alt sınıf araçların satıldığını, üst sınıf araçlara talebin ise her geçen gün azaldığını belirtiyor.

İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

MALATYA - Malatya'da ikinci el araç piyasasında son 10 gündür hareketlilik olduğunu kaydeden galerici esnafı alt sınıf araçların satıldığını, üst sınıf araçlara talebin ise her geçen gün azaldığını belirtiyor.

İkinci el araç satışlarında spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için yürürlüğe konulan '6 ay ve 6 bin kilometre' düzenlemesiikinci el araç piyasasına olumlu yansırken, 250 ila 300 Bin TL'lik araçlara ilgi artıyor.

Geçtiğimiz haftaya kıyasla son günlerdeikinci el piyasasında hareketlilik yaşandığını kaydeden Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Başkanı Yalçın Yalçın," Piyasada yaklaşık 10 gün önce bir durgunluk vardı ama şuan için piyasada bir hareketlilik var. Piyasada hafif bir yükselişte var" dedi

Üst sınıf araçlara vatandaşların ilgili göstermediğini ifade eden Yalçın," Yüksek model araçlarda durgunluk yaşanmakta. 250-500 bin TL arasında bulunan araçlara ise talep var. Piyasa güzel, hareketli, insanlar para kazanmaya başlarken, yakında bir ÖTV indirimi olacağı söylentisi bir tedirginlik oluşturdu.Daha önce adına araç alanları ilgilendiren bir konu değil. Hiç araç almamış ve aracı aldığında en az 5 yıl satmaması gerekiyor. bu kısmi olarak esnafımızı etkilemekte" ifadelerini kullandı.

Sektör için en büyük tehlikenin korsan satıcılar olduğunu belirten Yalçın, "Korsan satıcılar yurt genelinde ve Malatya'da bizim satmış olduğumuz araçların çok çok üzerinde satış yapıyor. Yaklaşık 2 yıl öncesine 8 milyon civarında araç satışı yapılmış. Bunların yaklaşık 1 milyon 650 bin civarındaki esnaf tarafından yapılmış. Diğer kalanlar ise korsan satıcılar tarafından satılmıştır. Bu hem biz esnaflara hem de ülkemizin ekonomisine zarar vermektedir. Bunun için hükumetimizin bu konuda tedbirler almasını istiyoruz. Bize 2018 yılında yetki ve yeterlilik belgesi verildi. Yetki ve yeterlilik belgesi faaliyete henüz geçmedi. Yetki ve yeterlilik belgesinin biran önce faaliyete girmesini istiyoruz. Belgemiz faaliyete geçerse korsan araç satıcılarını bir şekilde engelleyeceğine inanıyoruz" şekelinde konuştu.

Kent merkezinde yer yer bazı işletmelerde ikinci el araç satışı yapıldığını aktararak buna son verilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, "Şehir merkezinde ikinci el araç alım satımı yapmaktadır. Biz galericileri buraya gönderdikleri zaman şehir merkezinde ikinci el araç alım satımı yapılmayacak denildi. Bu durum böyle giderse buradaki esnaf arkadaşlarımızın pek çoğu şehir merkezine gitmeyi düşünüyorlar. Arkadaşlar şehir merkezine gidecekleri takdirde şehir merkezinde trafik yoğunluğu yaşanacak. Buradaki işyeri sahipleri mağdur olacak. Bunun için Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye başkanlarımızın tedbir almalarını rica ediyoruz" diye konuştu

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Kaynak: İHA

Malatya, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İkinci el otomobil piyasası hareketlendi - Son Dakika

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