İkinci Kordon’da yenileme tamamlandı - Son Dakika
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İkinci Kordon’da yenileme tamamlandı

İkinci Kordon’da yenileme tamamlandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İkinci Kordon olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı’nda altyapı çalışmalarının ardından üstyapıyı da yenileyerek yolu trafiğe açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İkinci Kordon olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı'nda altyapı çalışmalarının ardından üstyapıyı da yenileyerek yolu trafiğe açtı. Bulvarın zemininde desenli asfalt, kaldırımlarda ise genişletilmiş yaya yolu uygulaması yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'ta İkinci Kordon olarak bilinen Cumhuriyet Bulvarı'nda altyapı çalışmalarının ardından üstyapı yenilemesini de tamamlayarak yolu trafiğe açtı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İZSU Genel Müdürlüğü ile elektrik, iletişim ve doğalgaz kurumlarının altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından bulvarın Ali Çetinkaya Bulvarı ile 1479 Sokak arasında kalan bölümünde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kazı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda hızlı bir şekilde çalışma yapan ekipler, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarın iki tarafında geniş yaya kaldırımları oluşturdu. Araç konforunu artırmak amacıyla yol zemini desenli asfaltla kaplandı.

Desenli asfaltla yeni görünüm

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın Cumhuriyet Bulvarı'nda uyguladığı desenli asfalt klasik kilit parke uygulamalarına göre daha dayanıklı olması nedeniyle tercih edildi ve bulvara daha konforlu bir yol yüzeyi kazandırıldı. Deseniyle bölgeye farklı bir görünüm sağlayan uygulama, Alsancak'ın dokusuna uyumlu olacak şekilde tasarlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı'nın 1479 Sokak ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi kesişimi arasındaki bölümünde devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından desenli asfalt uygulamasını bulvarın sonuna kadar sürdürecek.

Kaynak: İHA

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