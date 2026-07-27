İkiz Kardeşler Sıcak Havada Briket Üretiyor

Hatay'da kavurucu sıcaklıklara rağmen Süleyman ve Metin Sünbül adlı ikiz kardeşler, briket üretimine devam ediyor. Yaklaşık 3 yıldır briket imalatında çalışan ikiz kardeşler, günde ortalama 2 bin 500 briket üretip 5 kamyona yükleyerek kentin dört bir yanına gönderiyorlar.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde ilerlediği Hatay'da termometreler 40 dereceyi aştı. Kumlu ilçesinde yaşayan Süleyman ve Metin Sünbül isimli ikiz kardeşler, sıcaklıklara rağmen briket üretimi yapıyorlar. Kumların karma sisteminden makine yardımıyla basılarak üretilen briketler, 3 gün kuruduktan sonra yüklenmeye hazır hale geliyor. Briket yapma işinde 3 yıldır emek veren ikiz kardeşler, kavurucu sıcaklıklarda ortalama 2 bin 500 briket basıp kamyonlara yüklemesini yapıyorlar. Günde 5 kamyon briket yükleyen ikiz kardeşlerin ürettikleri briketler Hatay'ın her noktasına ulaşıyor. Havaların çok sıcak olduğunu ifade eden ikiz kardeşler, yıllarca bu işi yaptıkları için sıcaklıklara ve gürültüye alıştıklarını söylediler.

"Hava çok sıcak oluyor, biz bu işi 3 yıldır yapıyoruz ve bu sıcaklıklara alıştım"

İkiziyle birlikte 3 yıldır ürettikleri briketleri güneşin altında yüklemesini yaptıklarını söyleyen Süleyman Sünbül, "Brikethanedeyiz, burada briket yapıp basıyoruz ve yüklüyoruz. İşe sabah 8'de başlayıp akşam 5'de bitiriyoruz. Briket yapmak zahmetli iştir. Önce kumlar karma sistemden geçerek kazan sistemine geçer. Kazan sisteminden sonra makineye verir. Makinede makinist, kumları briket haline getirerek kalıba basar. Günde ortalama 350 sac çıkartıyoruz. Her sacda dört briket oluyor yani bin 500 briket basıyoruz. Bu sıcak havalarda zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Biz bu işi 3 yıldır yapıyoruz. Bu sıcaklıklara alıştım. Burada briketleri yaptıktan sonra kamyonlara yüklüyoruz ve Hatay'ın her yerine gidiyor. İsteyenin istediği yere kadar siparişle gidiyor. Briketlerin tanesi 18 TL'dir. İkizimle birlikte vaktimiz iyi geçiyor ve iyi anlaşıyoruz" dedi.

"Günde ortalama 2 bin 500 briket yüklüyoruz, o da günde 5 kamyon yapıyor"

Sıcak havalarda ortalama günde 2 bin 500 briket yapıp, yüklemesini yaptıklarını anlatan Metin Sünbül, "Kumlar karma makinesinde yoğrulur ve oradan bana gelir. Ben de briket olarak makineyle basıyorum. Arabacı gelip briketleri alıp yere seriyor. Briketleri 3 gün kuruttuktan sonra yüklenmeye hazır oluyor. Makinede saclar var ve makinedeki kollar sayesinde sacları alıp kum koyarak briket kalıbı yapıyoruz. Bazen ortalama 400 sac çıkıyor ve o da bin 600 briket yapıyor. Havalar son günlerde çok sıcak oluyor ama yapacak bir şey yok. Briketlerin hem yapımını hem de yüklemesini yapıyoruz. Briketleri basıyoruz, çimento da yüklüyoruz ve indiriyoruz. Bir günde ortalama 2 bin 500 briket yüklüyoruz. O da günde 5 kamyon yapıyor. Makine çok gürültülü ama çalışmak zorundayız. O yüzden makinenin sesine alıştım" ifadelerini kullandı.