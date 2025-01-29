İkizce Mahallesi'nde Kamulaştırma Tepkisi

Yerel

(MALATYA)- Malatya'nın İkizce Mahallesinde "Re'sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil" işlemine karşı tepkiler devam ediyor. İkizcelilere CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve parti il, ilçe örgütü destek verdi. Yıldız, "İkizce Mahallesi'nde, deprem sonrası başlayan konut projelerinde köylülerimizin tapulu arazilerinin kamulaştırma yapılmaksızın el konulması, açıkça gasp edilmesi, kabul edilemez bir uygulamadır" dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız beraberinde il, ilçe yöneticileri, kadın kolları, meclis üyeleri, gençlik kolları yöneticileriyle birlikte toprakları "Re'sen Kamulaştırmasız El Koyma suretiyle Tescil" edilen İkizce halkına destek verdi. Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burada, İkizce köylülerinin direnişine destek olmak için bulunuyoruz. İkizce'deyiz. İkizce, Haçova olarak bilinen köylülerimizin, yapılan haksızlığa karşı köylerimizin yanında, seslerine ses olmak ve onların sesini duyurmak için Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü olarak bugün buradayız. Tabii, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde, deprem sonrası başlayan konut projelerinde köylülerimizin tapulu arazilerinin kamulaştırma yapılmaksızın el konulması, açıkça gasp edilmesi, kabul edilemez bir uygulamadır. Depremzedelerin mağduriyetlerini gidermek adına yapılması gereken çalışmaların, vatandaşlarımızın daha fazla mağdur edilmesine yol açması, vicdanları da yaralamaktadır.

İkizce halkı, büyük bir hak kaybıyla karşı karşıyadır

E-Devlet üzerinden arazilerinin tapularının ellerinden alındığını öğrenen İkizce halkı, büyük bir hak kaybıyla karşı karşıyadır. Bu durum, kamulaştırma sürecinin temel ilkeleri olan şeffaflık, rıza ve adaleti hiçe saymaktadır. Rezerve alanlar, yerinde dönüşüm öncelikli olmalıdır. Bu süreçte, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın vurguladığı gibi, rezerv alanlar yerine dönüşüm dışında kaynak ayırmak, bölgede geri dönülmez sorunlara yol açabilir. İkizce ve benzeri yerlerdeki kalıcı konut inşaatları, kamulaştırma ve mülkiyet sorunları çözülene kadar durdurulmalıdır. Aksi takdirde, bu bölgeler plansız yapılaşma ile yeni sorunların odağı haline gelecektir.

"Kamulaştırmasız el koyma uygulamalarına derhal son verin"

Yetkililere çağrımız var; kamulaştırmasız el koyma uygulamalarına derhal son verin. Hukuka uyun, adalete uyun. Vatandaşlarımızın tapulu mülklerini gasp edemezsiniz. Yaptığınız müdahaleleri iptal edin. Mağduriyet yaşayan köylülerimizin hak kayıplarını giderin. Bu süreçte şeffaf bir iletişim sağlayın. Deprem sonrası oluşturulan rezerve alanlar, ihtiyaçların karşılanmasına öncelik verilerek kullanılmalı ve tarım arazileri gibi benzeri alanlar korunmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, İkizce halkının bu haklı mücadelesinde yanlarında olmaya her adımda devam edeceğiz. Toplumun haklarının korunması, adaletin sağlanması için İkizce halkının sürdürdüğü mücadelenin bizler de yanındayız. İkizce halkının verdiği tüm kararlarda, tüm eylem kararlarında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak onlarla beraber olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. İkizce halkı yalnız değildir."

"Bu topraklar bizim, ayak izlerimiz var"

Haçovalılar Derneği Başkanı Şengül Doğan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"500 yıldır İkizcelilere ait olan, atalarımıza ait olan bu topraklara insanların TOKİ'nin İlgisizce, bilgisizce, kanunsuz el koyması herkeste bir rahatsızlık yaratmıştır. Bu topraklar bizim. Ayak izlerimiz var, geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Bunu yapmayın. Bizi lütfen ayak izlerimizden, geleneklerimizden, göreneklerimizden ayırmayın. Biz hiçbir zaman mücadelemizi bırakmayacağız. Bu ateş hep yanacak. Direneceğiz. Biz topraklarımızı istiyoruz. Kısacası bu kadar."