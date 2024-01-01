İkizköylüler, Akbelen Ormanı için mücadeleye devam ediyor

ESMA TURAN

Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı için termik santrallere karşı mücadele eden İkizköylüler, yeni yılı nöbet alanında karşıladı. İkizköylü Nejla Işık, "Bu maden duruncaya kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Milas'a bağlı İkizköy Mahallesi'nde Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla maden sahası açılmasına engel olmak isteyen ve çevreciler ve bölge halkı, 2024 yılına Akbelen'deki yeni nöbet alanındaki çadırda girdi. İkizköylü Nejla Işık, şunları söyledi:

"MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Bizler İkizköy'de Akbelen'de tam 4 senedir dağımız, taşımız, toprağımız, vatanımız için mücadele ediyoruz, direniyoruz, nöbet tutuyoruz. 2023'te canımızdan can gitse de kolumuzu, bacağımızı kesseler de Akbelen'i yangın yerine getirseler de biz bu topraklardan da Akbelen'den de vazgeçmiyoruz. İyiliğimizle, sevgimizle, birbirimize duyduğumuz destek ve dayanışmayla, yine burada nöbet alanında 2024'e saatler kala yine bir aradayız. Biz bu mücadeleyi bırakmadık, bırakmayacağız. Ne Akbelen'i ne de İkizköy'ü madene vermeyeceğiz. Bu maden duruncaya kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."