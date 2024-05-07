İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı: Kimyasal Gübreden Vazgeçilmeli

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DÜZCE(İHA) – İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Doğan bir an önce kimyasal gübreden vazgeçip organik gübre kullanımına geçilmesi gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "İklim Değişikliğinde Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmalarının Rolü" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda ki seminerin açılış konuşmasını yapan Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin; iklim değişikliğinde Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarının rolü konusunda iş birliği yapmak isteyen akademisyenler ve kariyer olarak bu konuları hedefleyen öğrenciler için bu seminerin verimli olacağını ifade etti.

TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Doğan, iklim değişikliğinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının rolü adlı sunumunda; sera gazlarının etkisi, Paris İklim Anlaşmasına göre Türkiye'nin 2053 yılı hedefleri, iklim şurası, temiz enerji kaynakları ve çeşitleri, karbon yakalama ve depolama teknikleri, atık su arıtma tesisleri, arıtma çamuru yönetiminde sıfır atık yaklaşımları, tarım sektöründe yeşil dönüşüm ve mavi büyüme teknolojilerinin geliştirilmesi gibi konulara değindi.

Konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaşan Doğan, "Kimyasal gübreden vazgeçip organik gübre kullanımına geçmeli, plastiğin yerini alacak biyo bazlı üretime yönelmeli, yenilenebilir enerji kaynakları artırılarak binaların enerji verimliliği sağlanmalı, ulaşımda elektrik enerjisi desteklenmelidir" şeklinde önerilerini sıraladı.

Programın sonunda Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin tarafından Dr. Özgür Doğan'a teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE