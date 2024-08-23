İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir için veda yemeği düzenlendi

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir için veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanan İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir için veda yemeği düzenlendi. Niğde Valisi Cahit Çelik, Özdemir'e başarı belgesi takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Özdemir ise kente veda ederken teşekkürlerini iletti.

23.08.2024 11:04
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Polis Başmüfettişi olarak ataması yapılan İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir için veda yemeği düzenlendi.

14 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Niğde'de görev yapan İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına, Polis Başmüfettişi olarak atandı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'e Niğde adına göstermiş olduğu özverili çalışmaları ve gayretleri dolasıyla başarı belgesi takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, yayınladığı mesajda kente veda etti. Özdemir mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile 14 Temmuz 2021 tarihinde Niğde Emniyet Müdürü olarak başlamış olduğum görevim bugün itibari ile sona ermiş olup, Rabbimin hizmetkarlığını nasip ettiği Kadim şehrimiz Niğde'mizden, her daim hafızalarımızda olacak güzel hatıralarla ayrılmış bulunuyorum. Göreve başladığım günden bugüne kadar şahsıma göstermiş olduğunuz teveccüh ve desteklerinizden ötürü tüm hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile bu kutsi görevi bizlere emanet eden Zat-ı devletleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Emniyet Genel Müdürümüze ve mahiyetlerinde çalışmaktan onur duyduğum Niğde Valimiz Sayın Cahit Çelik'e şahsıma gösterdikleri güvenden dolayı şükranlarımı arz ederim. Aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, Şehit aileleri ve Gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum kahraman mesai arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Göreve başladığım gün ifade ettiğim gibi "görev yaptığımız süreçte Niğdeli bir hemşeriniz, buradaki görevimiz sona erdiğinde ise Niğde'mizin gönül elçisi olacağımızı" bir kez daha ifade ediyor, sizleri Allaha emanet ederek saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adnan Özdemir, 3-sayfa, 3.Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir için veda yemeği düzenlendi - Son Dakika

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