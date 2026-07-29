İl Genel Meclis Başkanı Kirman’ın acı günü

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman'ın kayınpederi Cemal Arslan, düzenlenen cenaze töreninin ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cemal Arslan için ilk olarak Aydınlıkevler Anadolu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Arslan'ın naaşı, Dayıslar köyüne getirilerek burada da kılınan cenaze namazının ardından köy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanı İsmail Özer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Cemal Arslan'ın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul ederken, sevenleri de acılı aileyi yalnız bırakmadı.